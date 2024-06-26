遭追討830萬 古天樂交律師處理 官司纏身無損心情 伙《城寨》兄弟澳門掙外快

【明報專訊】古天樂雖然官司纏身，因生意糾紛被前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席唐才智入稟法院追討830萬元，但無損心情，投資電影《九龍城寨之圍城》全球票房突破9億元，已歸本兼有錢贏，昨日他率領《城寨》兄弟任賢齊、林峯、張文傑、胡子彤到澳門掙外快。任賢齊與林峯把握機會邀請古天樂做演唱會嘉賓，盼齊集好兄弟於舞台跳唱《今期流行》。

記者：鍾一虹

古天樂（古仔）昨日率領電影《九龍城寨之圍城》兄弟任賢齊（小齊）、林峯、張文傑、胡子彤到澳門出席戲院開幕禮。古仔最近被唐才智入稟高院追討830萬元私人貸款，以及投資公司的股份，惹官非後首現身的他稱已交給律師處理，冇回應。

派演員謝票追擊 爭取登頂

談到《九龍城寨》全球票房突破9億元，古仔開心電影贏口碑，承認已贏賺少少錢，又可拉隊出外掙外快，聽到香港票房差少少成港產片冠軍，一定會派演員謝票追擊，目標爭取登頂，但他難抽身參與，「最近忙拍新戲，酷熱天氣下，著厚衫在錄影廠開工拍打鬥，拍攝時間很長，激瘦十幾磅」。

古仔期待開拍《九龍城寨》前傳和續集，「因為控制成本，希望兩部一齊拍，都想加入很多角色，畀多些機會新人，呢部戲有一個宗旨講傳承，第一集因為人物太多，女演員戲分減少，再拍希望加多些女角，要寫好劇本先」。古仔知道觀眾疫後改變睇戲習慣，希望做好電影，吸引更多觀眾重新入場睇戲。

租金太貴 無意開戲院

提到黃百鳴旗下的旺角朗豪坊戲院將轉讓，古仔嘆可惜：「戲院租金貴，都要面對經濟轉型，希望香港戲院可以保持下去，都是支持香港產業重要一環。」

有冇想過開戲院？古仔說：「嘩！租金好貴喎，好地段要幾百萬一個月，經營一條戲院院線不是容易的事，暫時未有這個想法，將來好一點才想，寧願用錢拍不同題材電影好過。」

小齊想孖古仔跳唱《今期流行》

小齊和林峯提議邀《城寨》兄弟班任演唱會嘉賓，跳唱古仔經典歌《今期流行》，古仔笑說：「我扮『龍捲風』上台一拳打落佢哋度就得，唔好喺度搞事呀。」

忙於巡迴演唱會的小齊笑言有心願邀請古仔和「城寨四子」任嘉賓，希望一齊上台跳唱《今期流行》，林峯笑說：「我想睇，好呀，等我練吓歌先。我即將開演唱會，都想請《城寨》班演員做嘉賓，一定好熱鬧。最近我和張文傑、胡子彤一齊登台，但三缺一，劉俊謙忙於拍戲。」胡子彤和張文傑首次體驗在大型舞台獻唱，非常享受過程，亦跟林峯學到很多，林峯讚二人是全能藝人。

張文傑未慣做粉絲「老公」

提到張文傑日前到戲院謝票被摸手臂，他表示感受不到，因為當時環境人多擠迫，小齊即示範摸張文傑手臂，「我都想摸啦，證明大家都很喜歡『城寨四子』」。人氣急升的張文傑被粉絲稱呼「老公」，直認未習慣，「有點驚訝，多謝觀眾支持，大家開心，我就開心」。胡子彤笑言很適應粉絲贈BB稱呼，「粉絲問BB食飯未，我答食咗，習慣了」。

小齊剛在成都巡唱度過58歲生日，笑言年紀大不慣慶生，只想回家陪父母，「本來《城寨》班演員想請我食飯，活動後我要即上飛機回台灣，爭取機會跟父母相聚。多謝各方送生日蛋糕，食很多個蛋糕很滯」。問到何時在港開演唱會，小齊表示很掛念樂迷，要先努力入紙申請紅館檔期。