Taylor Swift公開男友合照傳好事近

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift一連3日在倫敦溫布萊球場舉行《Eras Tour》歐洲巡迴演唱會，周日圓滿結束，首場適逢42歲生日的英國王儲威廉王子帶同3名子女捧場，並跟Taylor及美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）自拍留念，事後她把合照上載社交媒體Instagram（Ig）；最後一場查維斯驚喜上台為女友伴舞，Taylor再次透過Ig公開合照並留言：「我仍然為查維斯首次亮相Eras Tour而捧腹大笑及神魂顛倒。」更附上她被心心包圍的表情符號，如此高調放閃，難怪網民猜測，二人拍拖雖未夠一年，關係已相當穩定，相信距離訂婚之日不遠了。

事實上，Taylor入行至今從不公開戀情，就算跟她拍拖超過6年的《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn），亦從未在女友的Ig露面，由此可見查維斯在Taylor心目中的地位有多重要。

據英國《每日郵報》昨日報道，倫敦巡唱結束後，Taylor偕男友及閨密如《變種特攻：黑鳳凰》女星蘇菲端納（Sophie Turner）、女歌手Ellie Goulding等到當地酒吧慶功，直至翌日早上，查維斯十指緊扣Taylor離去，可算盡興而歸。