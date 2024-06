獲大馬電影節成就獎 執導新作閉幕 張家輝自嘲手風唔順 未敢期望票房

【明報專訊】59歲張家輝獲第7屆馬來西亞國際電影節(MIFFest)頒發卓越電影成就獎,表揚他在電影的成就。他執導的新作《贖夢》同時被選為閉幕電影,雙喜臨門。張家輝感激大會對他的認可,「人哋畀面,我就好好收起個面佢」。他表示若時間許可,一定親身赴會。提到《贖夢》在各大影展備受注目,身為導演的張家輝自嘲近年手風唔順,對票房成績有所保留,「耶穌都估唔到票房,我話嘅!」

張家輝是兩屆香港電影金像影帝,又是金馬影帝,他演而優則導,先後執導《盂蘭神功》、《陀地驅魔人》與《低壓槽》,還有未上映的《贖夢》。馬來西亞國際電影節頒發卓越電影成就獎給張家輝,讚揚他演技精湛,多部作品擄獲觀眾的心,同時身為導演的他擁有卓越敘事能力,肯定張家輝多年來對電影業的貢獻和影響力。

張家輝感恩獲馬來西亞同業和影迷厚愛,首部執導作《盂蘭神功》就是於當地拍攝。相隔10年,他帶着自己第四部自導自演作品回到大馬,獲邀參展及獲成就獎,對他來說別具意義。

《贖夢》繼獲邀參加烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻影展,今次跟吳君如與張天賦主演的《我談的那場戀愛》雙雙成為馬來西亞國際電影節閉幕電影。他多謝選片的委員賞識,「都係嗰句:『人哋畀面,我就好好收起個面佢!』感謝自己嘅團隊,日後繼續努力。同時感激大會對我喺電影業嘅認可,若時間許可,一定親身赴會」。

首部執導作大馬取景 怕鬼搵「陪瞓」

張家輝跟馬來西亞淵源甚深,2014年首部自導自演電影《盂蘭神功》跟馬來西亞電影人合作及於當地拍攝。今次再以導演身分重回大馬,張家輝憶起處男執導趣事,笑稱當年拍戲要找人「陪瞓」,「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍鬼片,令影片更具感染力。但因自己怕鬼,一度要搵『陪瞓』,我對《盂蘭神功》很滿意。今次嘅《贖夢》只係關於心理、驚慄,同鬼無關,收工可以返屋企瞓,所以好好多」。

電影是賭博 自求多福

《贖夢》未正式上映,獲各地影展關注和支持。問到他會否對新片票房更有信心?張家輝稱未敢對票房有太大期望,以幽默口吻談對現時電影市道看法,「太多人喜歡電影,所以人人都覺得自己係專家,咁佢哋扮專家咪好流?咁又未必喎。而業內嘅人就真係專家喇,但咁嘅話,食緊呢行飯嘅又係咪實掂呢?又有啲成績跌到阿媽都唔認得,包括我。電影就係咁神奇,集創意、藝術、賭博及命水於一身,簡單嚟講:偏門!近年又大多手風唔順,所以仍然喺業內努力打滾嘅人,其實都深愛電影,包括我。而票房成績,喺度引用我自己嘅一句對白:『耶穌都估唔到票房,我話嘅!』總之立意求新,交出誠意,謹慎行事……唉!自求多福啦」。

是枝裕和Christine Hakimu獲終身成就獎

馬來西亞國際電影節宣布今屆終身成就獎得主是日本導演是枝裕和與印尼的Christine Hakimu。競賽單元評審團,由印度著名導演兼演員Suhasini領銜,還有香港知名編劇兼導演莊文強、中國著名教授兼評論家張獻民、泰國資深影評人兼導演Kong Rithdee,以及馬來西亞著名演員Zul Ariffin。

大會同時公布7月27日舉行的《金環獎》頒獎典禮入圍名單,當中4部領跑電影包括吳慷仁主演的《富都青年》、《Every You Every Me》、《In the Land of Brothers》及《Betania》。

娛樂組