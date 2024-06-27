29歲生日期間限定展覽 盧瀚霆親筆「家書」冧神徒

【明報專訊】盧瀚霆（教主）下月7日迎29歲生日，盧瀚霆國際後援會於6月26日至7月10日在商場以主題「SoaR」（翱翔）舉行《Anson Lo & Sontos-SoaR Pop Up Store》。會場有教主給「神徒」（粉絲暱稱）的親筆「家書」：「To神徒s，又過了一年，謝謝您們依然在我身邊，在我開心、失落、生病、興奮時，你們都和我分享着每一個時刻。看到你們開心我便會開心的，看到這一句便笑一下啦！」

小神徒即席展舞技

Pop Up Store中央擺放心形佈置，供神徒扣上特製心形鎖。活動展出Anson Lo在MIRROR演唱會獻唱《MY LIFE》時穿的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，讓粉絲打卡。現場有各種類紀念品，包括旅行插頭、手燈、公仔，還有教主卡通版肖像睡衣等，Pop Up Store發售的產品所有收入扣除成本，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義撥捐7間本地慈善機構。後援會早前為慈善機構及毛孩展開「收集物資及清潔大行動」，海外地區亦響應教主生日做善事，舉行不同捐贈活動，務求以愛心遍佈世界各地及各階層。昨日現場有小神徒即席跳Anson Lo歌曲《My Life》，表示見過偶像真人，覺得他好靚仔，所以向媽咪要求學跳教主的舞。

常在社交平台分享生活點滴的Anson Lo，昨日在限時動態上載吃糯米糍短片，表演一口吞糯米糍「絕技」，他擘大口然後將糯米糍放入口，寫道：「盡力一口﹗成功！」吃得津津有味。

記者：劉永銳

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