認愛後首情侶檔吸金 ANSONBEAN張天穎盼陸續有來

【明報專訊】5人女子組合Beanies和陳毅燊（ANSONBEAN）昨日到尖沙嘴出席首飾品牌活動，Beanies成員張天穎（Jaime）和ANSONBEAN認愛後首次情侶檔出席商業活動，二人未有合照，大合照時，他們初時保持距離未肯靠近，應傳媒要求才站在一起，還甜笑對望咬耳仔。

對於首次與男友同場齊搵真銀，Jaime表示開心，還有與隊友一起出席，最好友情和愛情齊齊上。她稱未來不介意與ANSONBEAN情侶檔出席活動，有埋隊友更加好。問男友見過她的父母未？Jaime說：「見過一兩次，有次我拍MV，爸爸在場，男友來探班，未有深交。」過時過節沒帶男友出席？她說：「太快了。（幾時正式見過長？）未知，唔使咁心急。」爸爸對男友評價？Jaime稱二人未深入了解，「暫時睇到表面，話他好大隻和健康」。被問ANSONBEAN有否送過飾物給她？她表示還未，有時間陪她已好好，隊友即代答：「送愛、時間和陪伴。」

ANSONBEAN跟Jaime口徑一致，不介意情侶當出席活動，希望未來有更多合作機會。至於女友稱未是時候見家長，他都覺得要循序漸進，不過期待跟女友家長，食飯互相認識。提到張父讚他健碩，ANSONBEAN多謝稱讚，透露最近為新碟拍照，要赤裸上身，努力操肌，「現在應該6嚿腹肌」。女友是否滿意？他說：「她應該滿意，我們會一齊做gym。」

記者：柯美