【娛樂場】內地劇《顏心記》 「臉盲症」羅雲熙戀「百變怪」宋軼放笑彈

【明報專訊】內地劇《顏心記》由《長月燼明》羅雲熙、《慶餘年》宋軼、《狐妖小紅娘月紅篇》陳瑤和《雲之羽》丞磊主演，集古裝、懸疑、奇幻與查案元素，以臉盲症與變臉症CP，展開別開生面的愛情故事。近日於影視平台愛奇藝首播，即登國際排行榜首，「臉盲症」男主角配「百變怪」女主角的可愛人物設定，加上兩人合力破案的劇情，受不少觀眾歡迎。

《顏心記》劇情講述原為郡王的江心白（羅雲熙飾）因父親遭陷害而被流放，被追殺時頭部撞到馬車患上「臉盲症」。他長大後為查明父親當時的真相，成為總捕頭，遇見患有「變身症」的江湖游醫顏南星（宋軼飾）。顏南星每個月會有幾天變換容貌，江心白總能認出她，二人一同破解當年案件，從不打不相識到相知相伴產生感情。

打戲連場 劇情輕快

《顏心記》不僅男女主角受注目，動作場面與輕快的劇情獲觀眾讚賞，「好多運鏡跟畫面構圖好厲害，打戲很精彩。劇情方面該搞笑的地方很好笑，內斂感情戲也能觸動人心，故事進展很快不拖戲」。

羅雲熙表示他的角色設定非常新穎，「江心白只能透過服飾、穿著、聲音判斷這個人究竟是誰」。他透露跟以前詮釋的角色有很大區別，這次有許多打戲，又要特別講究招式，羅雲熙笑說：「非常新鮮，很有挑戰。」

宋軼洞房變鬍渣大叔

談及印象最深刻的戲，羅雲熙稱是放下身段和尊嚴，向敵人雙膝下跪救女主角的戲，「江心白已被打得很慘，還是跟顏南星說：『把眼睛閉上，別看。』覺得這個男人既鐵血又柔情似水」。

宋軼飾演的顏南星因中毒，每逢滿月會變身，甚至在新婚之夜變成鬍渣大叔，江心白正準備掀被子時，轉身看見新娘用壯碩手指遮臉，以粗獷的聲音哭喊：「為什麼是今晚啊？」江心白被嚇到啞口無言，還被江心白母親抓包，誤以為兒子有特殊喜好，崩潰畫面超爆笑。

飾演顏南星變身後的一班男演員在社交群組「顏心記女主團」爭寵，演粗獷大叔的王成思發文表示：「與江心白浪漫對視的是我。」另一大叔印小天說：「和江心白洞房花燭的可是我。」後續宋軼還會變身成少女程瀟，讓觀眾更加期待，有變身症的女主角還有什麼爆笑橋段。