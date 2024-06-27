《阿甘正傳》鐵三角再合作 湯漢斯後生演到80歲

【明報專訊】今年正值奧斯卡最佳電影《阿甘正傳》開畫30周年紀念，金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）與影帝湯漢斯（Tom Hanks）及女主角羅冰韋特（Robin Wright）再度合拍新片《Here》，定於11月15日在美國上映，首批劇照昨日曝光。故事講述在嬰兒潮世代出生的Richard（湯漢斯飾）與女友Margaret（羅冰韋特飾），由十餘歲認識到拍拖、結婚，然後終老，橫跨數十年的人生歷程。電影最大賣點是全片104分鐘只有一個固定位置的鏡頭，拍攝同一間屋內的情景變化，並透過出色的化妝和視覺特技，讓男女主角由後生演到老，導演坦承是「冒險嘗試」但很好玩。

羅拔湛米基斯接受美媒《Vanity Fair》訪問時稱：「單一場景不變，人事卻千變萬化。」他解釋在黑白默片時代，曾有類似拍攝方法，自從電影有了對白，已再無出現逾百分鐘「一鏡到底」情况。除了湯漢斯和羅冰韋特，同片演員還有「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）、《唐頓莊園》米雪杜克利（Michelle Dockery）等，加上《阿甘正傳》金像編劇艾力羅夫（Eric Roth）與羅拔湛米基斯聯合創作劇本，台前幕後陣容相當鼎盛。