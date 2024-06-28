陳山聰事業搏殺期不考慮追B 為袁偉豪被指衰老平反

【明報專訊】王祖藍、阮兆祥、李思捷前晚率領《福祿壽訓練學院》學員錄影遊戲節目《畢業Party感謝祭》，學員穿畢業袍影大合照，無綫新劇《反黑英雄》演員陳山聰、姚子羚及朱晨麗等任嘉賓，袁偉豪臨時通知因家中有要事未能現身，陳山聰和姚子羚代解釋是小事，叫大家不用擔心。對於有網民指劇中袁偉豪樣貌斷崖式衰老，顏值大跌。陳山聰力撐好友道：「他角色是大反派，不是走靚仔路線，好似我在《新聞女王》都扮過弱智爸爸，樣子都好殘。大家是專業演員，他日前在上海出席活動，精神和狀態都好好。」是否袁偉豪做爸爸後公私兩忙，樣子較疲倦才顯老？他稱當時袁偉豪同時兼顧《法證先鋒6倖存者的救贖》和《反黑英雄》，香港與深圳兩邊走，可能比較疲累。

陳山聰見到一班學員，回想初入行時曾扮過劉德華，現在常在家扮「牛牛」讓兒子陳霆軒（Jaco）騎，「Jaco於7月1日4歲生日，會在家食飯慶祝」。會否考慮追多個小朋友讓兒子有伴？他表示不考慮，因自問年紀已不輕，且正值事業搏殺期，兒子每天上不同興趣班，跟太太商量後，決定集中培育兒子，一個已足夠。

穿露腰裝扮獄警的郭珮文表示在萬聖節有玩cosplay（角色扮演），主要以搞笑角色為主，但遇過不愉快經歷，「試過玩性感造型，被網民罵我，我知是hater，說話好難聽，不過已習慣，所以接受了，不會還擊或對罵」。

郭珮文接受網民批評不還擊

談到港姐首輪面試，身材出眾的丁雨然在社交網宣布退選。郭珮文明白選港姐壓力大，承受到可以繼續，否則就退出，尊重她們個人決定，「最緊要享受過程，輸與贏都有好多得着。我去年參選出現天然呆，只因跟大家未熟怕醜，訓練過程密集辛苦，要盡量爭取睡眠休息減壓」。

記者：林蘊兒