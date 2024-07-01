袁偉豪全家曬溫馨 唔介意被指現老態 朱晨麗盼陳山聰介紹「筍盤」跑友

【明報專訊】袁偉豪、姚子羚、陳山聰、朱晨麗等昨日到荃灣出席無綫劇《反黑英雄》宣傳活動。袁偉豪太太張寶兒抱着兒子「袁咕碌」到場支持，一家三口場面溫馨。對於被網民指現老態，袁偉豪欣然接受，開心能讓觀眾看着他成長；姚子羚被指跟日本人氣舞蹈女團Avantgardey成員Nona撞樣，笑稱想與對方一齊跳舞；單身朱晨麗稱拍劇跑上癮，望陳山聰介紹「筍盤」跑友。

記者：林祖傑

袁偉豪表示假日開工，要把握機會family day，故帶同太太和兒子到場，表示很珍惜親子時間，又透露早前「袁咕碌」病倒已沒大礙，他說：「當日剛由上海回港，BB發高燒，見他樣子好呆，都好肉赤，即時帶BB睇醫生，退燒後BB大隻咗又重咗，照顧BB不會好攰，跟太太互相調節時間。」

袁：望演到80歲

對於被網民指在《反黑英雄》中顏值大跌，相對當年《使徒行者》明顯呈現老態，亦有網民擔心他身體狀况。袁偉豪說：「其實我都覺得理所當然，當年我30歲出頭比較童顏，拍《反黑英雄》時又要連踩兩套劇，加上BB剛出世，是有啲攰，眼袋都大一點，不能怪別人這樣看，這也是一個提示，提醒自己要多保養，現在身體沒以前好是真的，因拍劇集《鐵探》激烈地餓瘦自己，現在狀態比較反覆。」他稱不抗拒被人以「老」形容，認為是人生必經階段，「斷崖式又好，火箭式也好，起碼觀眾是睇住我成長，希望到80歲仍然可以演出」。

姚子羚稱如到80歲，但樣子仍保留20歲會好驚。問她可介意被指老？她說：「畀多少少時間我，希望大家接受我哋陪住大家優雅地老去。」

姚子羚想與Nona跳舞

姚子羚獲內地觀眾大讚在《反黑英雄》演技大爆發，力推登視后寶座。她表示多謝大家喜歡，估不到除了跟陳山聰能扮演熒幕情侶，跟年紀較細的張振朗同樣可以，笑言可以放心，「其實拍得不算辛苦，但對我來講有兩個大挑戰，除本身不熟水性要潛落水底，還要『冰鎮姚子羚』，會有一場很激的戲，之後再講」。

談到被指跟日本人氣舞蹈女團Avantgardey成員Nona撞樣，她說：「我很鍾意她們，有關注她們的社交平台，也想戴冬菇假髮跟她們一齊跳舞，我都覺得自己和Nona有少少似，不過她對眼大啲。」

山聰感恩新劇受歡迎

陳山聰出席活動前，陪4歲生日的兒子Jaco領取跆拳道黃綠帶證書，並在社交網分享照片。提到劇集在內地播放平台的熱度值破22,000，刷新該平台港劇紀錄，陳山聰說：「港劇在內地有這成績值得感恩，拍得辛苦也絕對值得，很開心能證明港劇仍有特色。」他表示現在正忙於參演內地劇，當了爸爸後什麼都要做，要搵錢為兒子交學費。

單身朱晨麗表示身為獨生女，也要養家照顧父母，有一定負擔，希望搵多些錢。對於劇集有好成績，她表示好開心，拍攝時更跑上癮，明年可嘗試挑戰馬拉松，她笑說：「暫時未搵到人養我，所以自己要努力跑，我現在都跑得幾快，看看陳山聰有沒有『筍盤』跑友介紹吧！」