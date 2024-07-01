米高霍士坐輪椅彈結他感動歌迷 Coldplay破紀錄五度壓軸Glastonbury 10萬人迫爆捧場

【明報專訊】一連五日舉行英國大型戶外音樂節Glastonbury終於接近尾聲，前晚由當地樂隊Coldplay第五度擔任主舞台壓軸表演嘉賓，刷新Glastonbury開辦超過半世紀以來最高紀錄，吸引10萬歌迷捧場，主音Chris Martin女友狄高達莊遜（Dakota Johnson）亦是座上客，罹患柏金遜症的《回到未來》63歲男星米高霍士（Michael J. Fox）更驚喜現身，坐在輪椅上彈結他，跟Coldplay合奏兩曲《Fix You》與《Humankind》，有歌迷感動到淚流滿面。

自1999年首次亮相Glastonbury音樂節，英國搖滾班霸Coldplay從此變成常客，在今屆第4日的主舞台壓軸表演，雖然比原定時間遲了15分鐘出場，惹起部分歌迷不滿，紛紛透過社交媒體留言鬧爆，但對現場多達10萬觀眾來說，批評者只屬少數，尤其是當主音Chris Martin以一曲《Yellow》揭開兩小時表演序幕後，相信一切不滿情緒都已煙消雲散。

重現《回到未來》情節

當Coldplay準備演唱大熱歌曲《Fix You》時，Chris Martin對台下說：「我們夾Band的主要原因，是受到《回到未來》影響，多謝米高霍士，我們的英雄。」此時米高由工作人員推着輪椅出場，雖然行動不便，卻毋阻他的興致，同時勾起觀眾對他在《回》片彈結他的年輕風采。從英國廣播公司直播的畫面可見，現場不少歌迷情緒激動，有人更淚流滿面，氣氛感人。

米高霍士1991年確診柏金遜症，抗病至今超過30年，去年接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時稱，隨着年紀漸長，病情不斷惡化，加上切除脊椎腫瘤後，影響活動能力，導致多次摔倒受傷，包括跌斷兩邊手臂及臉骨。這夜他雖坐着輪椅，仍然堅持上台表演，實屬難得。

羅素高爾驚喜開唱

據英國《每日郵報》報道，《蜘蛛夫人》女星狄高達莊遜前晚化身「跟得女友」，由Chris Martin與前妻桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）所生子女Moses及Apple陪伴下，近距離欣賞男友演出，同場還有《職業特工隊：死亡清算上集》導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）、主角湯告魯斯（Tom Cruise）和西蒙柏奇（Simon Pegg）、《王冠》姬莉安德遜（Gillian Anderson）等，星光熠熠。

Glastonbury每年吸引不少名人明星捧場，《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）和《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）連日現身，前天為欣賞英國子女樂隊The Last Dinner Party演出；金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）更驚喜上台，跟他的樂隊Indoor Garden Party翻唱了Johnny Cash及Dire Straits的舊歌外，亦有演繹原創作品，果然多才多藝。