陶大衛雙料冠軍 想簽約無綫 關嘉敏「神還原」譚輝智被洗版

【明報專訊】無綫節目《福祿壽訓練學院終極對決》前晚直播，10強學員出盡渾身解數扮嘢爭奪獎項，加上觀眾投票總分，由內地網紅陶大衛奪得終極殊榮「一級榮譽生」，同時與吳兆麟齊獲評審47.3分獲「專業評審大獎」。早前扮王菲獲大讚的關嘉敏今次「神還原」譚輝智同樣表現出色，惜總分以3.3分之差敗於陶大衛，與獎項無緣，但獲網民撐是「心目中的冠軍」。總經理曾志偉承諾為所有學員於台慶安排表演環節。「扮工室助理」郭珮文和陳懿德以Twins演唱會造型表演跳唱，陳懿德熱身時拉傷左腳，幸仍能勉強完成側手翻動作。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

《福祿壽訓練學院》十強學員陶大衛、關嘉敏、吳兆麟、黃建東、葉泓聲、林樂熙、陳柏曦、彭建豪、趙頌宜和周百恩前晚終極一戰。葉泓聲扮李思捷即場認對方做老竇，「扮聲達人」林樂熙聲演不同聲音，同獲評審曾志偉好評，曾志偉笑稱葉泓聲人工平很多，可以頂替李思捷主持《思家大戰》，配音組亦可以請林樂熙，慳好多，可惜二人未獲高分。

彭建豪扮杜德偉跳唱《脫掉》，評審錢嘉樂笑言不應問他表現如何，應該問吳君如。吳兆麟雌雄同體表演穿高跟鞋爆恤衫騷肌，獲評審江美儀垂青，大呼so hot又嗌好正，讚表演剛柔並重。關嘉敏扮譚輝智唱《屈到病》，造型台風似到足，更出動戴着拉姑面具的舞蹈員伴舞，連江美儀亦特地配合戴上類似拉姑常戴的頭箍，李思捷大讚關嘉敏超越扮王菲。

陶用心表演 無諗過獲獎

陶大衛在台上換衫以多個造型表演「一人福祿壽訓練學院」向節目致敬，尾聲男扮女裝跳鋼管舞唱《今晚夜》，獲得全場掌聲，最終成為雙料冠軍，贏得價值6位數字的電動車。賽後陶大衛受訪，承認沒想過得獎，只抱着做好演出的心態和向這個舞台致敬，覺得自己可以做得更好，「表演鋼管舞因踢到跪在下面的工作人員，差點跌倒，夾硬爬上去才成功」。他稱有機會也會簽約無綫旗下，盼未來可以做更多喜劇，現正苦惱得獎電動車是右軚用不着。陶大衛是內地網紅，專長模仿鄭中基，有「廣州暴龍哥」之稱，以「筷子基」之名活躍於抖音。

譚輝智讚關扮得神似

關嘉敏沒有因落敗而感不值或不開心，直播時有很多人看到她的演出都表示十分喜歡，她很高興，「我扮嘢經驗只得4個月，攞亞軍已經執到，冠軍之前有很多作品，是實至名歸，我亦會多些向這方面發展」。節目播出後，關嘉敏的表演在無綫官方社交平台洗版，有網民直指關嘉敏是「心目中的冠軍」、「我第一眼以為真係譚輝智」、「孖生兄弟咁」。譚輝智亦在社交網限時動態回應，讚關嘉敏扮得神似：「使唔使似到咁？」

郭珮文不抗拒做諧星

郭珮文和陳懿德表示對節目不捨，陳懿德稱當中最難忘是扮黑板，花一小時都未卸到妝，要黑住面揸車回家，嚇親途人，郭珮文稱最難忘扮Twins穿粉紅色sport bra表演側手翻，「有十幾年冇表演過，可以企在台上唱歌跳舞真的很難得」。問之後可會向諧星發展？郭珮文說：「我不抗拒任何工作，只要有大佬講我適合做搞笑明星，我就去做，因為暫時還未知自己適合做什麼，不過非常想拍戲，覺得拍戲好好玩。」

阿姐不敢自稱伯樂

汪明荃（阿姐）打頭陣擔任表演嘉賓，穿高衩旗袍獻唱歌曲《舞女》，王祖藍、阮兆祥和李思捷向阿姐頒發榮譽博士，王祖藍表示阿姐是「福祿壽」的伯樂，沒有阿姐就沒有今日的他們。汪明荃稱與「福祿壽」14年前正式合作，不敢自稱伯樂，「身為前輩真心想給後輩多些機會，一個人的真心一定要被看見」。她笑稱今次造型精心設計，挑戰高衩旗袍為配合角色，「有很多舞步，都有點難度，好耐冇咁跳，都練了幾次，很大挑戰」。她直認扮嘢好難，睇人扮嘢好過癮，今次扮完不會再想扮多啲。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com