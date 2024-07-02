《玩轉腦朋友2》破10億美元票房三連霸 《無聲絕境外傳：首襲日》屈居亞軍

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）在美國映期踏入第3周，走勢依然凌厲，面對《無聲絕境外傳：首襲日》及奇雲高士拿（Kevin Costner）身兼編導演監4職的《Horizon: An American Saga – Chapter 1》等兩部新片挑戰，周末3天依然收5740萬美元（約4.4億港元），連續3周登頂，而且全球票房衝破10億美元大關，成為最快有此紀錄的動畫；上映19日便有此佳績，要躋身史上十大最高收動畫名單，指日可待。

本月11日在港上映的《玩轉腦朋友2》，講述韋莉轉瞬13歲，阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎等「腦朋友」本來把她的大腦總部打理得井井有條，怎料清拆大隊到來裝修，以便迎接全新「腦朋友」阿焦進駐；阿羨、阿厭、阿尷陸續出現，為大腦總部帶來翻天覆地的轉變。

《玩轉腦朋友2》在美國第3個周末累收5740萬美元，前天單日仍有1810萬美元成績，在當地累計4.69億美元，並以19日時間，全球進帳10.014億美元（約78.1億港元），不但是今年首部衝破10億美元的電影，亦是最快有此成績的動畫。截至前日《玩轉腦朋友2》暫列史上最賣座動畫第12位，要攀升更高位置應毫無難度，因目前位列第10的《海底奇兵》不過10.028億美元，只相差千多萬美元，《玩》片要躋身十大指日可待。2019年上映的《獅子王》以16.6億美元成為史上最賣座動畫，第2至9位順次為《魔雪奇緣2》、《超級瑪利歐兄弟大電影》、《魔雪奇緣》、《超人特工隊2》、《迷你兵團》、《反斗奇兵4》、《反斗奇兵3》及《壞蛋獎門人3》。

上周五美國新片開畫日有多部新戲上映，其中以《豬殺令》米高沙諾斯基（Michael Sarnoski）執導的《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One）成績最好，首周末3日收5300萬美元，只比《玩轉腦朋友2》少約440萬美元，而且全球進帳近億美元，以成本約7000萬美元的作品而言，蝕本門已逐步關閉。《無聲絕境外傳》由《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）及《沙贊！眾神之怒》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）等主演，故事講述外星生物入侵的最初幾天，一群倖存者四處躲藏，在殺戮聲及慘叫聲之下，如何察覺到最輕微的聲音亦足以致命，又該如何求存？

奇雲高士拿自資西部片出師不利

另外，曾經憑自導自演《與狼共舞》捧走奧斯卡7獎包括最佳導演的奇雲高士拿，近年以劇集《黃石》系列翻紅，卻拒絕回歸演出第5季，反而自資拍攝西部片四部曲，首部分《Horizon: An American Saga-Chapter 1》上周五開畫，第2集將於8月中上映，可惜未能打響頭炮，據悉首周末3天收1100萬美元，只能佔票房榜第4位，還不如已上映近4星期的《重案夢幻重組再重組》，後者在美國累收超過1.65億美元。據美媒報道，《Horizon》成本約1億美元，奇雲自資3800萬美元，另外有兩名神秘投資者，其餘資金包括今年5月在康城影展售出美國以外地區的版權。據悉近六成入場看《Horizon》的觀衆是男性，超過75%是白人。第3集今年5月開鏡，第4集仍在籌備中，但首集出師不利，未知會否影響其餘3片的安排。