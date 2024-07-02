【開箱】《無罪的罪人》 127分鐘電影變8集迷你劇 豐富細節還是故意拖長

【明報專訊】《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）繼Prime Video《威龍殺陣》後再拍影視串流平台作品，主演新劇《無罪的罪人》（Presumed Innocent）上月12日在Apple TV+上架；《無》劇改編自美國作家Scott Turow的同名小說，1990年已拍成電影《慾網危情》，並由《奪寶奇兵》夏里遜福（Harrison Ford）主演。《無》劇監製之一大衛基利（David E. Kelley）長於律政題材，受訪時雖稱讚《慾》片，但認為127分鐘的電影不可能讓觀衆理解主角，8集的迷你劇正好補遺。

檢察官被控謀殺女同事

《無罪的罪人》講述Rusty是芝加哥法院的檢察官，與太太育有一女一子，看似生活美滿。直到助理檢察官Carolyn家中遇害，Rusty奉上司Raymond之命接手調查；但當Raymond角逐地區檢察官敗給Nico後，Nico與另一檢察官Tom聯手，把曾與Carolyn有過婚外情的Rusty列為疑兇，需即時停工，並聘請Raymond為其代表律師。

除了大衛基利，《星球大戰：原力覺醒》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）亦有份監製。《回憶的漩渦》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）、《白色通行證》露芙尼加（Ruth Negga）、《自由之聲》標甘普（Bill Camp）及《世上最爛的人》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）參演。大衛基利在波士頓大學法律博士畢業，編劇本來只是興趣，由幫電視台修改劇本到投身製作人行列，一做近40年；除了《甜心俏佳人》，他亦拍過《法網豪情》、《依法犯法》等系列。大衛受訪時自言博覽群書，但近年再難找到能觸動他的故事，沒什麽人物讓他想發掘他們真實面貌。Scott Turow的小說《Presumed Innocent》成書於1987年，卻完全滿足大衛的要求，他稱除了喜歡原著，也甚愛1990年夏里遜福主演的電影《慾網危情》，只是覺得兩小時電影不足以了解Rusty到底是什麽人。

《無罪的罪人》第5集明日上架，還有3集便結局；劇集和電影畢竟長度不一，內容有增減亦順理成章，誠如大衛基利所言，劇集七八小時，自然更多篇幅描繪主角心路歷程，但是否更好看？劇中花了不少篇幅描述Rusty的家庭生活，捲入殺害Carolyn事件後，觀衆才得悉他跟太太Barbara感情早出現問題，後者知道Carolyn介入其婚姻，兒子Kyle原來也知情，檢方並有後者出現在Carolyn住所附近的照片。Rusty忍不住怒火，質問15歲兒子為何要跟蹤，Kyle說只想看看對方，想了解爸爸。結果不止夫婦倆要看婚姻輔導，Barbara認為兒子亦需要看心理醫生。

月底播結局揭誰是真兇

劇集版每集均花時間描繪Rusty內心的糾結，譬如夢中對Carolyn施暴，製造疑幻疑真感覺，讓觀衆猜測到底他是否兇手，尤其證據愈來愈對他不利。與Carolyn的關係，他亦多次向太太Barbara及Raymond撒謊。對比電影版把Carolyn描繪成比較放蕩及在事業上野心勃勃，劇集版的Carolyn看來純情得多，工作落力，同情案件的受害者，對Rusty亦曾真心相待。如果看過原著小說和電影《慾網危情》都知道，Rusty最後脫罪，並在清白後才得悉Barbara是兇手，後者難忍家庭破碎才動殺機，而且刻意留下線索給Rusty知道，也正好解釋為何劇集取名「無罪的罪人」：逃過法律制裁，不代表完全無罪；Rusty出軌，同時製造無可挽回的悲劇。不過劇集版的Barbara看來較剛強，會否來個大轉折，改成真兇另有其人，本月24日播出的結局便有答案。