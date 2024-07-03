演《忠烈楊門》 期待梁非同反串楊文廣 汪明荃挑戰老角佘太君唱平喉嗌驚

「阿一鮑魚公主」（香港）有限公司創辦人Lisa Lau（左起）成《忠烈楊門》大會冠名贊助，致送禮籃予彭美施、汪明荃和吳美英為劇團打氣。

【明報專訊】粵劇出品人暨總策劃彭美施（施姐）第八齣作品《忠烈楊門》，將於8月8日至11日一連4場假西九文化區戲曲中心大劇院公演。汪明荃（阿姐）首度跟有「創意班主」之稱的施姐合作，演佘太君的阿姐率領粵劇界10多名獨當一面的文武生及花旦演出。昨日《忠烈楊門》舉行記者會，阿姐預告今次在粵劇舞台突破花旦框框，首度演佘太君，挑戰演老角和唱平喉，感覺好驚，還大爆向老公羅家英請教，遭對方拒絕。藝術總監吳美英表示今次演員眾多，靚仔靚女再加上阿姐，簡直是眼花撩亂，期待施姐再獻新猷。

記者：林祖傑

「阿一鮑魚」冠名贊助之新編粵劇《忠烈楊門》門票將於今天（3日）公開發售，阿姐與一眾演員號召力強大，已掀撲飛潮。阿姐昨日領軍，聯同廖國森伙一眾楊家將的文武生與花旦出席《忠烈楊門》發布會，包括梁兆明、梁燕飛、梁非同、宋洪波、李秋元、王志良、林穎施、陳玬橦、林芯菱、符樹旺、鄺紫煌、新劍郎、詹浩峰、曉瑜等造勢，人強馬壯列陣，先聲奪人。

期待與粵劇新一代合作

阿姐當年於無綫劇《楊門女將》飾演穆桂英一角深入民心，相隔數十年，今次於粵劇舞台「升呢」演老角佘太君，施姐送上阿姐在《忠烈楊門》中的造型蛋糕慶祝「升呢登場」。阿姐在台上表示十分期待演出，笑稱不知為何會接這齣戲，現在愈來愈害怕，「我未試過做老角，同埋要唱『平喉』，家英哥（羅家英）和我都很擔心，我叫家英哥教吓我，佢話唔得，齣戲有藝術總監，亦有師傅在劇團，不肯教我，所以𠵱家仲驚」。

阿姐稱接這齣戲主要是從沒有機會跟新一輩合作，很想跟他們合作，大讚劇中新一輩均獨當一面，能有機會拍檔演出實屬難得，「以前我在電視劇做過穆桂英，今次升呢做佘太君，希望一切順利，我真係唔敢話會做得好，真係驚，希望唔好衰啦！ 」

家英哥拒與阿姐家中排戲

阿姐受訪時親解老公家英哥為何不肯教她，「因為每個老倌都有自己一套，亦有分不同派別，既然《忠烈楊門》已經有藝術總監吳美英指導，家英哥認為由劇中單位主導比較好，講明不會在家中和我排戲，免得做出來風格不一樣，我覺得他亦不敢來探班，因為怕我做得不好，我當學新嘢囉」。

阿姐表示驚是因為第一次演80歲老角，主要是精神領袖做指揮，不用打，「我演穆桂英時已打過好多，今次最大挑戰是唱『平喉』，我平時唱『子喉』，所以話好驚唔係講假，真係驚！因為要重新學習，當自己係新人」。

率新一輩唱《楊門女將》主題曲

阿姐表示今次演出令她勾起很多當年演穆桂英的回憶，透露劇中會率領新一輩高唱幾句《楊門女將》主題曲，大讚今次演穆桂英的梁燕飛又唱得又打得。至於飾演孫兒楊文廣的梁非同，阿姐稱之前已看過對方演《梁祝》反串唱「平喉」，很期待梁非同如何演繹當年由馮寶寶飾演的楊文廣。飾演楊令公的廖國森稱聽到阿姐話今次演出好驚，自己也好驚，笑說：「今次和阿姐演夫妻，希望家英哥唔會嬲我。」

（粵劇文化專刊）

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