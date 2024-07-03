彭美施製作不惜工本 集粵劇界精英打戲連場

【明報專訊】彭美施（施姐）再擔任出品人兼總策劃，向高難度挑戰打造《忠烈楊門》，透露今次角色眾多，有不少群戲，最初有點擔心，因在編排演出方面有一定難度，且有多場武打戲，當中又有很多新招數。她大讚武術總監韓燕明師傅好厲害，排得很有節奏、非常精彩。

親邀阿姐演出

施姐親自邀請汪明荃（阿姐）演出，直認決定時心情戰戰兢兢，阿姐考慮後便答應，表示想接受新挑戰，「我對阿姐絕對有信心，沒什麼可以難倒她，相信她演出這個角色一定勝任有餘，讓觀眾看到不一樣的汪明荃，加上藝術總監吳美英的配合，同時還有一班梨園當今獨當一面的文武生與花旦合演，重塑楊家將上戰場保家護國情」。

《忠烈楊門》門票今日公開發售，內部訂票已差不多爆滿，施姐稱今次是她的第8齣作品，投資相當大，演員陣容、服裝及製作花費不菲，「我覺得是值得的，在粵劇圈可以有一個這麼強勁的陣容，演員加起來，等於6個劇團的演出，是罕有的盛大粵劇，不敢講創經典，只是每次的作品都想加入新元素，製作方面有少少驚喜」。她承認對粵劇愈來愈着迷，覺得開始要有點收斂，之後要考慮不再這麼大製作。藝術總監吳美英表示今次演員眾多，都是靚仔靚女，再加上阿姐簡直就是眼花撩亂，施姐每次製作都有好多新意，令人期待。

記者：林祖傑

（粵劇文化專刊）