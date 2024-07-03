【開箱】《龍之家族2》 復仇大戰一觸即發 第3集藏龍母真彩蛋

【明報專訊】《權力遊戲》播足8年，2019年落幕，不過第8季大結局被評為爛尾，粉絲失望；如果對《權》劇原作者George R. R. Martin的小說《Fire & Blood》有興趣，2022年有線頻道HBO還推出了前傳《龍之家族》（House of the Dragon），把時間線設定在《權》劇200年前，「龍母」Daenerys所屬家族Targaryen由盛而衰的經過。第2季等了近兩年上月中在HBO Go（Now TV Ch114及NowE）上架，首集錄得780萬觀衆，比上季下跌超過兩成，但在美國串流平台Max錄得破紀錄的單日成績，而且剛開播便宣布開拍第3季。其實今季有《權》劇彩蛋，日前播出的第3集便出現了200年後會交到Daenerys手的龍蛋。

談論《龍之家族2》前，先重溫上季內容；Targaryen王朝本有仁君Viserys，可惜王后每個嗣子均夭折，更難產亡，獨公主Rhaenyra存活。後者與首相Otto的女兒Alicent青梅竹馬，亦是知心閨密；卻在Otto安排下，Alicent獲冊封為后，婚後誕下兩子一女；Rhaenyra則先嫁給Velaryon家族的Laenor，成為3子之母，Laenor遠走後，Rhaenyra再改嫁野心勃勃的叔叔Daemon。上季尾聲，Viserys駕崩，Alicent誤傳遺言指其長子Aegon II可繼位為王，遭篡位的Rhaenyra另自立為王。王室兩派各找盟友，其間Rhaenyra次子Luke遭Alicent的三子Aemond乘龍追截期間身亡。

小王子遭殺害 暗殺女王報復

第2季開始，經歷喪子之痛的Rhaenyra誓要尋回兒子屍首。另一方面，Daemon重金聘殺手入宮取Aemond性命，為Luke報仇，怎料兩殺手找不到Aemond，反殺了Aegon的小王子Jaehaerys，並拿下首級。其中一名殺手被捕，供出Daemon主謀，稱另一殺手是捕鼠者。Aegon怒極，下令處死城內所有捕鼠者，觸怒外公兼首相Otto，Aegon不但除去Otto官職，由鐵衛Criston接手，後者亦派手下Arryk潛入龍石島暗殺Rhaenyra報仇，然而奸計不逞，效忠女王的Arryk孿生兄弟Erryk前來救駕。

第3集則提到Rhaenyra擔心小王子安危，命Daemon女兒Rhaena保護他們及龍蛋離開。有眼利觀衆發現，《權力遊戲》首季愛美莉格爾（Emilia Clarke）扮演的「龍母」Daenerys獲贈3顆龍蛋化石作為結婚禮物，其後更孵化為3條飛龍，助其踏上重奪鐵王座之旅；《龍之家族2》第3集出現的3龍蛋呈金綠黑三色，跟Daenerys的結婚禮物幾乎一樣。這集導演姬達柏圖（Geeta Patel）接受美媒訪問時承認，Rhaena奉命保護的龍蛋，兩百年後將交到Daenerys手上，「我們每個工作人員都是《權力遊戲》的超級粉絲，所以拍這場戲特別興奮」。這一集還有Rhaenyra假扮修女潛回君臨，跟Alicent見面，了解到後者誤會了Viserys的遺言。這對一同成長的閨密，站在對立面，也許是最後一次對話，因兩人都不願妥協，知道無可避免一戰。

此劇有個特點，龍族大多近親婚姻，不管叔侄如Daemon和Rhaenyra，還是兄妹Aegon與Helaena；然而破敗之象伊始，正源自同室操戈，兄弟鬩牆。Rhaenyra和Aemond雖是異母姐弟，後者跟年齡相若的外甥Luke卻發生血案；Daemon派人所殺的既是侄兒也是侄孫，所謂戰爭根本是不必要的內戰。

頭3集戲味十足

Otto雖處心積慮安排女兒嫁給國王，鋪路垂簾聽政，卻是治國良才，可惜外孫Aegon愚昧衝動，拒聽忠言。Otto利用外曾孫被殺，安排Alicent和Helaena伴隨靈車巡遊，就是要博取平民同情，強調Rhaenyra派員殺小王子的兇殘邪惡，淡化其正統繼位身分，爭取盟友支持，本已奏效；只是嫌兇雖是捕鼠人，Aegon卻把無辜者也一併處決，還問吊示衆，確立暴君形象，累積民怨；Otto無論如何深謀遠慮，終究功虧一簣。

《龍之家族2》比上季少了兩集，第8集便會結局，如今播出3集，收視雖遜前作，還未硝煙四起，單看互相暗算、宮廷鬥爭，已戲味十足。譬如Alicent與鐵衛Criston有染，心中有鬼，到小王子遇害，兩人更加愧疚。Arryk與Erryk是同卵雙生兒，長得一模一樣，從前是御林鐵衛，到王室分裂，兩人各為其主；Criston策動暗殺Rhaenyra，正是派Arryk到龍島假扮Erryk行刺女王，最終Erryk殺掉Arryk後自盡，相當悲壯，也期待餘下5集劇情走向。