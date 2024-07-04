稱「家有壞人」純屬虛構 莊思敏抱歉令楊明受牽連

【明報專訊】莊思敏、前亞姐林寶玉、羅霖昨日出席醫學美容頒獎晚宴。莊思敏近日在社交平台發文寫道：「如果你發現一個壞人黐住你屋企人，但你屋企人又唔覺得佢係壞人，你會點做？」這番話惹起熱議，有猜所指的嫌疑人物是其胞妹莊思明男友楊明。莊思敏受訪時親自解開疑團，「希望大家明白，不是真的，發文只是無聊想法，因為睇到不好的新聞，加上最近睇劇本很投入」。對於引起誤會，令楊明受牽連？她感到不好意思說：「認識我的人就會知，若我屋企發生事，一定會開名講。（楊明對莊思明表現如何？）好好，最緊要他們開心。（有否催他們拉埋天窗？）我不想人催我，所以我都不催其他人。」她表示現階段忙於事業發展，即將到佛山拍攝無綫劇《巨塔之后》，飾演離婚婦人，跟女主角宣萱有對手戲，「好期待，因為工作上未跟宣萱合作過」。

林寶玉讚張玥比以前活潑

林寶玉是2020年亞姐「網絡人氣」獎得主，對於同屆選亞姐的張玥今年轉戰港姐，被指身材豐滿。林寶玉力撐說：「可能她肥了少少，好多女生選美前狀態都未如理想，到決賽就會回復苗條。其實張玥狀態好，比以前活潑。」她稱自己都會再戰選美賽，明年2月代表香港到意大利參加歐洲小姐選舉，因年紀漸大，視今次為退役戰，「可以去歐洲見識，算是完美的句號」。

記者：鍾一虹