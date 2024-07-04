【娛樂場】新城MBO TV全媒體 頭炮《娛樂圈魔鏡》爆成龍秘聞

【明報專訊】馬浚偉退隱幕前工作，今年1月轉跑道加盟新城廣播任首席營運總監，過去半年以「我們，有着無限可能！」主意做很多不同新嘗試，加強電台跟唱片公司、不同機構聯繫合作。

新城7月又有新搞作，有得聽之餘仲有得睇，宣布新城廣播網絡電視MBO TV啟播，新城廣播財經台、知訊台和采訊台3條頻道的部分節目在MBO TV中24小時無間斷播放與重溫，亦可於新城廣播線上平台及App收看，打造成全媒體（Omni Media）。

葉文輝（啤梨）任MBO TV台長，被委以重任，他視為人生第二個里程碑，「新城係我畢業後第一份工，睇住我成長，由DJ到台長，公司畀好多機會栽培我。要多謝馬生（馬浚偉），佢上任到𠵱家畀咗好多機會我嘗試同發揮，好多事情都要自己把握，今次係好好發揮嘅機會」。

新官上任多大計

MBO TV內容包括歌手訪談、娛樂、音樂、財經、教育、兒童、體育、民生、清談、雜誌式資訊、文化及生活等，除薛家燕主持的《開心大派對》、知訊台台長程凱欣和麥卓華的《原來生活好快樂》與三台聯播的《民生無小事》等王牌節目外，啤梨向《明報》透露大計，「MBO TV原本係錄播節目，呢一刻變成真正嘅全媒體，所以我哋有啲節目係全媒體播放，有啲節目係錄播，錄製剪接後播出街，稍後會陸續播出新節目，其中一個新節目係倪詩蓓嘅《娛樂圈魔鏡》，會講鮮為人知嘅娛樂圈事件，第一集爆料係關於成龍」。

公開招攬人才

啤梨表示另外正籌備由財經界猛人胡孟青、魏美珍和資深主持人林淑敏合作的新穎節目，「佢哋3個走埋一齊主持一個為MBO TV而設的財經節目，係別出心裁同非一般的財經節目，我都好期待」。啤梨喜歡接受新挑戰，「我會將挑戰一一打敗，暫時未遇到好困難嘅挑戰，總之解決到嘅就唔係難題」。他在積極構思新項目，談到會否招兵買馬？啤梨說：「增加人手方面，公司會喺適當嘅時候增加，如果大家對於拍攝或電視節目，無論台前幕後及製作都有興趣，大家可以搵我，一齊做啲好節目畀大家睇。」

MBO TV為啟播隆重其事，找來作曲人馬永齡、周禮茂與潘源禮填詞台歌《沿途有我》，動員新城半百台前幕後，包括薛家燕、譚玉瑛、胡孟青和潘紹聰等，還有楊千嬅、周吉佩、李幸倪、泳兒合唱。歌曲道出人生起跌，只要堅守信念，最後定能撐過。