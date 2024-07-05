容祖兒否認與內地女導演交往 《九龍城寨》帶挈 林峯狂吸金

【明報專訊】容祖兒、林峯、周秀娜和邱淑貞女兒沈月等昨日出席品牌開幕活動。近日容祖兒與內地女導演李璇傳緋聞，雙方粉絲掀罵戰，她承認與李璇是朋友，澄清不是緋聞。林峯主演電影《九龍城寨之圍城》尚差1000萬便破《毒舌大狀》香港華語電影票房冠軍紀錄，憑角色陳洛軍人氣急升的他工作不斷豬籠入水，稱外界迴響超出預計，多謝大眾支持，期待開拍前傳和終章有好成績，承認與團隊都有壓力。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

容祖兒穿性感deep V套裝亮相，笑認是膠紙王，對全世界出產的膠紙都很認識，盡量在不影響美感下做足安全措施，對平板身材充滿自信，「喜歡自己夠平的形態，不喜歡太立體，不會分散大家欣賞時裝的注意力」。

近日傳出祖兒與內地女導演李璇交往，雙方粉絲掀罵戰，疑有祖兒粉絲到李璇微博留言：「我求你離她遠點。」李璇回應：「你們遠點差不多。」惹粉絲反感。祖兒說：「其實唔係緋聞，我們是朋友，覺得是小風波，需要一點時間消化，唔使太過擔心。」她有跟粉絲了解，他們都好理性，網上有好多不同聲音，不知哪些是真粉絲，最重要做好自己。至於會否與李璇避緋聞減少見面？她自言近期少到內地。

難以置信跟韓星Jennie撞樣

祖兒為7月中至8月底在澳門舉行的演唱會勤力保持健美狀態，開始要閉關休息和準備歌舞。提到她之前在演出期間蹲下飲水形態，被指跟韓國人氣女團Blackpink成員Jennie撞樣，祖兒難以置信，笑問：「我都很喜歡她，邊度似呀？我做得她表姐，是不是因大家都是J（Joey）字英文名，大家打錯字，亂咁寫咋？我就不會認錯。」

祖兒喜與Edan無代溝

祖兒與呂爵安（Edan）日前在網上音樂節目初次合作，驚喜彼此沒有代溝，「大家一齊唱歌傾偈感覺良好，演出前我有點緊張，怕準備不足。表演前問Edan有冇興趣一齊練歌，初時他說很忙打算自己練，後來夾到一齊練，好彩演出前見面認識一下，不會太陌生，他是很聰明的小朋友，唱歌和彈琴都有下苦功」。

祖兒笑稱對音樂太敏感，拆穿Edan與製作團隊為她驚喜慶生，「Edan錄節目後趕飛外地，他聲稱不滿意唱歌演出想重錄，音樂響起時我哼唱出happy birthday歌詞，他們驚訝點解我會知道」。祖兒留意到樂壇有很多後起之秀，點名想跟江海迦（AGA）和鄧凱文（Moon）合作，碰巧將有新歌由AGA創作。

林努力掙錢養妻女

林峯憑電影《九龍城寨》爆「陳洛軍效應」，近兩個月密密接商演吸金，他稱作品令觀眾留印象，覺得開心和滿足，要多謝大家支持，「我掙錢為養家，照顧小朋友有一定開支」。《九龍城寨》票房1億1000萬，差1000萬破《毒舌大狀》成為香港華語電影冠軍，林峯說：「現在有這個成績已很開心，部戲在世界各地有好反應，超出預計，多謝大家支持，希望繼續努力，影視界仝人都期待前傳和終章有好成績。」他稱要承接好成績，電影團隊個個都有壓力，不過也是一種推動力。

周秀娜自薦拍《九龍城寨》續集

周秀娜自言曾拍動作片，很欣賞鄭保瑞導演的作品有特色，希望自薦參演《九龍城寨之圍城》續集。她跟江𤒹生（AK）最近合作拍戲，否認因遷就AK開騷，被拖累連拍幾日通宵戲，「拍攝時間表一早安排好，部戲已拍完，是製作組睇片後，打算兩個月後再補拍我和AK的感情戲」。會否加插咀戲？她笑說：「咀戲好小事，最難是表達兩個人的愛意。」林峯在旁好奇問她是否與AK加愛情動作戲？周秀娜笑說：「已完成，好激烈，激烈到拗柴和周身骨痛，我們碌齡（打保齡球）呀。」

沈月暫無意拍戲

沈月入行當模特兒兩三年，被讚遺傳媽媽邱淑貞靚樣基因，可以去選美。她視大家的好意為讚美，個人沒有選美計劃，又讚母親才是全世界第一美人，「媽咪很靚，靚我好多，她是真女神，保養得好好，我平時都稱呼她女神」。

有否受媽媽感染想拍戲？沈月說沒有，自爆母親出現在電影裏，令她難以投入劇情，又承認有不少導演邀請拍戲，都被她推卻，暫時未有演戲想法，「可能因未遇到適合角色。（媽媽幫你篩選劇本？）沒有，家人很尊重我的選擇，只是不想我辛苦。我想做編劇多過演員，對寫作和時裝感興趣，之前出過一本兒童書，最近在寫關於AI題材的劇本，希望將來可拍成電影」。她近年因工作機會，建立時尚觸覺，經營時裝生意的爸爸沈嘉偉沒有要求她做接班人，不過有時會到父親公司，就時裝設計提供意見，以行動支持。

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