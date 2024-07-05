新歌道出心聲 魏浚笙憶獨立歌手辛酸

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）新歌《老積》（Old Jeff）由林家謙作曲、黃偉文（Wyman）填詞，歌名以Jeffrey自身出發，出道兩年多的他總是笑臉迎人，但心底藏着「老靈魂」，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」，如何在紛擾的社會中保持初心、走過難關，迎接成長路上的挑戰。Jeffrey被林家謙與Wyman的曲詞觸動，錄音時眼眶泛淚，「我一直希望發放正能量和歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也保持赤子之心，用最純真角度看待身邊人與事，又想可像大人般成熟」。

Jeffrey有感身為獨立歌手，凡事靠自己，自資出歌和MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson Yoshi和Serrini所言，努力「跑數」。他自覺是幸運兒，「出道以來獲不少客戶和觀眾支持，大家好愛惜及包容我的不足，才令我有能力繼續追夢」。

Jeffrey赴倫敦及布萊頓拍新歌MV，在倫敦街頭游走，又到英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖，在一望無際的斷崖與海岸取景。Jeffrey希望大家透過這首歌了解他更多，在崖上拍攝時感觸良多，「環顧四周只剩山水與我，感受世界很大，人類很渺小，加上歌詞，鼻頭一酸，憶起做獨立歌手的辛酸」。

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