【娛樂場】《梁祝的繼承者們》舞台映画加開3場 重溫追逐藝術的愛情

【明報專訊】劇團非常林奕華作品《梁祝的繼承者們》今年10周年，2014年開始以戲劇、舞台映画和原聲帶形式，接觸許多華語地區的觀眾與聽眾，那個讀藝術學院的祝英台，以一張「白紙」做肖像畫的梁山伯與靠炒作興風作浪的馬文才，以及那位什麼都知道，除了回答不出「我是誰？」的老師，成了許多人回憶青春與成長之痛的共同記憶。

林奕華現身分享創作歷程

劇中梁山伯有一句台詞，他與祝英台約定：「我還會再來看你的。」似乎也成為與觀眾的一種約定，10年後，非常林奕華將2024至2025設定為「梁祝的一年」。《梁祝的繼承者們》10年前在香港葵青劇院首演，續作《A.I.時代與梁祝的繼承者們》（階段展演）今年6月8、9日在同一劇院，由《梁祝的繼承者們》7名原班演員配搭3名年輕演員，合演梁山伯與祝英台的約定，從上次18首原創歌曲中，選了10首重新編排與重唱，兩場演出圓滿結束，為明年正式公演揭序幕。

《梁祝的繼承者們》舞台映画今年5月至6月在香港放映5場全部爆滿，徇眾要求，7月至9月再度限量放映3場，透過4台攝影機多角度拍攝舞台演出，讓觀眾全方位重溫2016年台北演出時的實况。每場設有映後談，林奕華導演會分享創作歷程和理念，與觀眾重溫「梁祝」在藝術學院的愛情故事。

舞台映画賦予作品第二生命

《梁祝的繼承者們》故事講述祝英台到藝術學院探索「我是誰」，遇見靈感繆思梁山伯。祝英台思潮如泉湧，為他畫畫，梁山伯卻害怕失敗而不敢表達，不敢愛。二人在求學過程中，常問「什麼是藝術？」在聚合分離中看青春與遺憾。

除了劇場製作外，非常林奕華對於作品永續發展相當重視，舞台映画除了是記錄，亦是透過舞台映画導演的重新創作，賦予作品第二生命，接觸更多劇場內外的觀眾。舞台映画始於2015年香港文化中心大劇院巨幕放映，迄今邁向第10年，不僅香港本地多次放映，10年間走遍兩岸三地多個城市，包括北京、深圳、蘇州、杭州、武漢、廣州、台北、台中和高雄，做了近百場放映，接觸近2萬名觀眾。

透過階段展演吸收新養分

《梁祝的繼承者們》結束在「你有在美術館哭過嗎？」即傳統梁祝故事中的「哭墳」，續作《A.I.時代與梁祝的繼承者們》以「我會再來看你的！」啟程——梁山伯一如承諾，每天去美術館探望祝英台。

創作團隊想帶出10年前，我們問「什麼是藝術」；10年後，我們身處A.I.時代，繼續問「什麼是藝術」。期望透過階段展演與觀眾接觸，吸收新的養分，回顧10年前的梁祝，分享意念的生成、變化，明年正式公演時呈現出更完整的《A.I.時代與梁祝的繼承者們》。

階段展演結束後至明年正式公演的一年，劇團將繼續放映《梁祝的繼承者們》舞台映画，《A.I.時代的梁祝與繼承者們》（階段展演）亦計劃推出舞台映画。