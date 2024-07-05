【開箱】《意外》改編同名港產片 姜棟元演技雖佳獨力難支

【明報專訊】改編同名港產片的韓國電影《意外》，由《孩子轉運站》姜棟元、《淚之女王》李美淑、《我的上流世界》李賢旭及《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔主演。新片在疫情期間拍攝，煞科超過兩年，今年5月終在韓國開畫，上映一個月錄得52萬入場人次，距離200萬觀影次數才達至收支平衡，可謂相距甚遠，唯有寄望海外票房。《意外》講述暗殺組織首腦榮日（姜棟元飾）擅於策劃天衣無縫的「意外」，交由團隊Jackie（李美淑飾）、月川（李賢旭飾）及占萬（陳俊翔飾）負責執行。某次行動失控，成員連番出錯，榮日開始懷疑有內鬼，形勢變得撲朔迷離，敵友難分，究竟一切純屬意外，還是落入更大的佈局？

李鍾碩客串夠搶鏡

新片改編自本地導演鄭保瑞2009年執導同名作品，當年由古天樂、任賢齊、葉璇、林雪及馮淬帆等主演，曾獲邀參加威尼斯影展，並贏得第53屆亞太影展最佳劇本獎。韓版大部分情節跟足原作，例如開場一幕黑幫大佬被設計成意外身亡、團隊成員遇上車禍，還有主角懷疑保險經紀是製造意外的行家等。無論新舊版本，主角都似患有被迫害妄想症，以為有另一個暗殺組織策劃意外，想把他們剷除。韓版最大改動是加插新角色「異眼」，由《律戰江湖》李鍾碩客串演出。異眼是榮日的死黨兼拍檔，暗殺組織原本由榮日、Jackie及異眼組成，直至後者遇上車禍身亡，榮日認為死因有可疑，猜測他被另一暗殺組織「清道夫」所害。異眼猝逝導致榮日出現被迫害妄想症，跟港版大腦（古天樂飾）目睹妻子死於車禍一樣，可惜韓版的說服力不夠，至少沒有解釋異眼與榮日之間感情為何如此深厚。

新片前半段講述榮日帶領團隊策劃「意外」過程逼真，首先掌握目標人物的生活習慣、出入動線等，計劃周詳，即使沒有激烈的動作場面，仍能帶來官能刺激。可是後半段劇情開始鬆散混亂，觀眾留下很多問號，例如Jackie為何染上毒癮？三番四次談及越戰的理由是什麼？還有扮演網紅的李東輝，一直預告意外發生，電影完場也沒解釋。

鄭保瑞讚結局驚喜

姜棟元演技成為全片最大亮點，眼神流露出無人能夠相信的混亂思緒，細緻地演繹他懷疑周遭一切，最終害死身邊人的宿命感覺。《意外》導演鄭保瑞表示2021年得悉韓國電影公司購入版權重拍，感到開心又有趣，早前先睹為快，大讚姜棟元表現出色，「演繹出另一種大腦風格，跟古天樂版本各具魅力」。

對於韓版劇情作出改動，鄭保瑞認為有驚喜及新鮮感，「有角色由阿伯變為婆婆，肥佬（林雪飾）改由年輕演員擔綱，我都覺得好有趣，至少自己從未想像過」。他坦言從未向韓版導演李要攝提出任何建議，「如果強迫別人認同你的想法，改編有何意義？最好就是在原作基礎上，找到屬於他人的版本」。對於新片結局，鄭保瑞大讚有驚喜，「韓版為了解釋事件背後的陰謀，花了好多功夫，相比港版有另一個闡釋」。

上映日期：7月4日