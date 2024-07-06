後援會安排連串活動賀29歲生日 盧瀚霆成首名港歌手舉行無人機匯演

小演員王瑋程（右）前日分享與Frankie（左）的合照，後者被指走樣，一臉倦容。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）明天29歲生日，後援會為他展開不同的慶祝活動，包括以生日主題「SoaR」（翱翔）於商場開設Pop Up Store、連續3年在Anson Lo生日當天提供「教主碼頭」免費搭渡輪（往來尖沙嘴與灣仔的天星小輪航線），今年的壓軸活動，在當晚8時30分在西九文化區上空上演無人機匯演，令Anson Lo成為首名以歌手為主題的香港無人機匯演主角。隊友陳瑞輝（Frankie）與圈外女友Christy爆出負面新聞，他近日「現身」群組答謝粉絲應援禮物，力證繼續開工拍新劇，但近照被指走樣，一臉倦容。

娛樂組

Anson Lo生日連續數年獲粉絲安排連串活動慶祝，今年後援會於商場以「SoaR」為生日主題，開設「Anson Lo & Sontos—SoaR Pop Up Store」、尖沙嘴碼頭對開的巨型LED大電視播放慶祝生日和舞台演出片段、連續三年於7月7日當天提供「教主碼頭」免費渡輪服務，碼頭內外亦遍佈多個大型生日廣告。

西九文化區藝術公園上空舉行

昨日後援會再公布壓軸慶祝活動，7月7日晚上8時30分，在西九文化區上空上演「Anson Lo & Sontos—SoaR無人機匯演」，無人機展出多個與Anson Lo生日主題「SoaR」配合的相關圖案，寓意繼續與Anson Lo手牽手向前走，迎接未來的所有挑戰 ，讓Anson Lo的夢想可以翱翔世界，展翅高飛。匯演約長12分鐘，是香港首名歌手舉行的無人機匯演。

沖繩拍畢新歌MV 放下心頭大石

匯演在西九文化區藝術公園上空舉行，香港故宮文化博物館至藝術公園對開海濱位置一帶均屬最佳觀賞位置，後援會建議大家分散在不同位置觀賞，以免集中單一區域造成擠迫。不過Anson Lo當晚不會出席無人機匯演活動。

Anson Lo近日到沖繩拍新歌MV，連日在社交平台透露拍攝情况，昨日表示經過38小時拍攝終於完成。他說由錄音到完成拍攝一刻，都很不容易，現在放下心頭大石，說快樂真的很簡單。

Frankie一臉疲態被指走樣

另外，Frankie最近捲入圈外女友Christy的黑歷史風波，被指因Christy拋棄拍拖13年的舊愛Hei。雖然他否認一腳踏兩船，但未平息風波，更有指因形象受損，在ViuTV劇《麻甩媽咪》的戲分被刪，跟女友遠走泰國避風頭。不過隊友邱士縉（Stanley）與江生（AK）均指他繼續開工。

在《麻甩媽咪》演Frankie兒子的小演員王瑋程（Desmond），前日在社交平台分享與Frankie的合照，他寫道：「一場好過癮嘅戲。」見相中Frankie頭髮凌亂、面腫腫兼眼袋極大，看似十分疲倦，不少網民留言稱幾乎認不到他，有點走樣。有指Frankie在群組發文貼出食物應援照感謝粉絲，他未有出鏡，只豎拇指畀讚。