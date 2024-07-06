炎明熹抽泣唱李玟歌悼念惹粉絲擔心 詹天文：Gigi內心好堅強

【明報專訊】著名時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam）昨日在酒店內舉辦時裝騷，展出糅合東西方文化設計的婚嫁系列作品，邀請黃芷晴、邢慧敏、朱智賢及施匡翹等擔任模特兒。出席欣賞時裝騷的詹天文、張馳豪、黃奕斌及車婉婉亦以中式服裝現身。名模馬詩慧一拐一拐由女兒王麗嘉陪同入場，她稱日前出街不慎扭傷左腳，斷了韌帶，左腳踝套上固定支架，估計最少一個月才能康復。

詹天文穿中式旗袍添成熟感，但不太習慣穿尖頭幼踭高跟鞋，加上尺碼不符，走路時非常辛苦。她將聯同姚焯菲及鍾柔美開演唱會，正努力排練及積極收身，目標減6磅。她表示跟好友炎明熹（Gigi）保持聯絡，互相留意在社文平台的發文及留言給讚。

提到Gigi昨日凌晨上載全黑畫面短片，翻唱李玟歌曲《你留下的愛》，其間傳出抽泣聲，有粉絲擔心她受近日傳遭公司雪藏影響情緒，詹天文說：「知她是好感性的人，她開演唱會都唱到喊。不過大家不用想太多或太擔心，我相信Gigi內心好堅強，好努力，大家會支持她。」她認為每個人都有情緒，讓對方靜一靜，可能是更好的選擇。

昨日（7月5日）是李玟逝世一周年，Gigi在內地節目《聲生不息》跟李玟結緣，網民估計Gigi為悼念前輩貼出黑畫面，以及唱對方的歌曲時抽泣。

邢慧敏：不清楚林鈺洧拍拖

邢慧敏參選港姐前是模特兒，開心行騷重拾做模特兒感覺。談到同屆港姐冠軍林鈺洧傳與名人馬清揚拍拖，惹男方前妻錢慧儀批評，林鈺洧日前出席無綫高層樂易玲生日派對，刻意低調避見傳媒。邢慧敏表示公司向來做法是當藝人有新聞出現時，可不用直接回應，加上她們入行時間短，最怕講錯說話，「我沒有過問對方感情事，在樂易玲生日派對，見她好開心、好胃口。她要拍《愛‧回家之開心速遞》，我就去佛山拍新劇，近期少見面，不清楚她有沒有拍拖」。

施匡翹行騷斷食 朱智賢否認秘婚

施匡翹自爆行騷前斷食只飲水，完騷後才敢放鬆吃一餐。朱智賢穿中式裙褂騷纖腰，指最近拍飲食節目暴食，一日食10多餐，沒為行騷減肥。她稱將來出嫁會考慮穿裙褂，但與男友謝東閔未有結婚計劃，早前指她已秘婚只是誤傳。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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