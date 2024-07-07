蘇韻姿赴巴黎望有艷遇 朱智賢自薦任客席排球評述

朱智賢表示與男友謝東閔睇奧運比賽各有所好，不會有拗撬。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】女團Lolly Talk其中3名成員曾美欣（MeiMei）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹），昨日聯同朱智賢、蘇韻姿出席HOY TV的2024巴黎奧運節目宣傳。

略懂法文的蘇韻姿7月22日出發巴黎，為HOY TV拍特備節目，介紹當地吃喝玩樂好去處，有機會進入奧運村參觀。她去巴黎前會做定功課，盡情享受美食，但怕太飽肚脹，準備帶多條彈性褲。她知道法國多靚仔，希望有艷遇，她笑說：「我飛巴黎約5日，家中狗仔交朱智賢照顧，她好細心，會親自煮食物餵狗仔，是好好的狗母（狗的保母）」。

曾美欣Ah Yo 8月對打

朱智賢曾參加排球隊，熟悉此運動，自薦為節目擔任客席評述，「每場比賽無論男排女排，我都看得很肉緊，勾起當年記憶。上一次東京奧運，我做過直播節目，都有經驗。男友謝東閔喜歡看籃球和足球比賽，大家不會為各自捧愛隊有拗撬。」

阿妹透露與Ah Yo於10月飛到台北挑戰10公里馬拉松。MeiMei與Ah Yo齊為自家網上頻道拍打拳節目，兩人即場示範打拳姿勢。MeiMei稱接受專業泰拳訓練兩個月，8月跟Ah Yo舉行拳擊比賽，輸方要負責請食飯。阿妹保持中立，不會偏幫任何隊友。Ah Yo上周出席沙灘騷被指打扮性感騷身材，她解釋是天氣太熱，穿少布為方便散熱。3人稱Lolly Talk將舉行兩周年紀念粉絲見面會，同時推出第10首團歌。

記者：林蘊兒