陳彥行澄清泄密者非圈中人 梁思浩爆楊思琦扮可憐

【明報專訊】陳彥行育有3歲女兒的消息早前曝光後，大方承認並公開母女合照，提到另一半是低調的圈外人。事件發酵，有人爆料指陳彥行另一半是黃子華的司機，她感到被相識20年的朋友出賣。「嫌疑人」有傳是梁思浩，前日梁思浩發聲明稱跟陳彥行已3年沒見面，不知道對方生女或有男友等。梁思浩的網上娛樂節目前晚直播，網民期待他回應事件，梁思浩避談，但被拍檔吳家樂踢爆跟陳彥行不和。梁思浩又在節目開名指港姐出身的楊思琦扮可憐博人同情，實情是「食咗你都唔知」。

陳彥行事件掀起風波，前晚她在社交平台表態，稱爆料者並非娛樂圈中人，「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲不好意思，必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁，我也不一定要不義的，衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人」。她稱事件到此為止，沒什麼可以再說了。

思浩拒談陳彥行

前晚梁思浩主持網上節目《娛樂好好玩》，拍檔吳家樂在大馬工作，以視像參與，由江美儀任嘉賓。節目開始，梁思浩說不公平的事情會發聲明，但沒有提陳彥行的名字。吳家樂視像出場時，先後兩次提陳彥行，但也被梁思浩耍走。吳家樂指網民留言要思浩講陳彥行事件，思浩說：「你同學喎（指陳彥行）！你講！發咗聲明唔再講了。」家樂不罷休，再說：「你發咗聲明，陳彥行又發咗聲明，快啲大家去握個手，做番好朋友啦！」思浩面色一沉說：「咩呀！唔好再講！」家樂叫思浩跟陳彥行做番好朋友，令人聯想兩人已反目。

「食咗你都唔知」

梁思浩講娛樂消息時又爆料，稱他跟吳家樂有小秘密，多年前被一個港姐出身、外表楚楚可憐的女藝人騙倒，錯為對方出頭，誤會了另外一名外表強勢的女藝人。思浩稱當時跟家樂看見一個雙眼含淚的女藝人，家樂上前慰問，對方欲言又止。他說：「呢行有些楚楚可憐的人，但其實食咗你都唔知。嗰次我同家樂幫個女仔出頭，指劇組欺負人，原來不是事實，我哋幫錯人。」思浩初時沒有開名，提示當年是拍攝三個女人主線的劇集，外形楚楚可憐的一個經常說遭另外兩個女主角欺負，事實卻相反，他也要向當年被誤會「蝦」人、外形霸氣的女藝人道歉。由於很多網民留言估是楊思琦，思浩親自揭盅：「係呀！楊思琦。」據資料梁思浩所指的劇集是2004年播映的《無名天使3D》，由佘詩曼（阿佘）、郭羨妮及楊思琦擔任主角，拍攝時屢傳楊思琦被阿佘與郭羨妮嫌麻煩，聯手排擠她。

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