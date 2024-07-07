亞洲首富安巴尼娶新抱 世紀婚禮前再搞派對 Justin Bieber收7800萬娛賓

【明報專訊】兩年前自爆罹患拉姆齊亨特綜合症而停工休養的加拿大樂壇天王Justin Bieber，前日現身印度孟買，為亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的么兒婚前派對，擔任表演嘉賓，據報Bieber的歌酬高達1000萬美元（約7800萬港元），比今年3月及6月出席另外兩場派對的樂壇天后Rihanna和Katy Perry叫價更高，但對坐擁834億美元（約6505億港元）身家的「準老爺」安巴尼來說，根本不值一哂。

美國有線電視新聞網絡報道，安巴尼兒子Anant與印度另一富商Viren Merchant的女兒Radhika世紀婚禮，將於本月12至14日期間一連3日舉行，地點分別是其27層高、面積逾3.7萬平方米的孟買豪宅，以及他名下Jio世界會議展覽中心，後者可容納1.6萬名賓客入場。

Rihanna今年3月參演婚前派對

今年3月，安巴尼率先為兒子Anant舉辦首場婚前派對，斥資800萬美元（約6240萬港元）邀請樂壇天后Rihanna到場表演90分鐘，就連Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）及前美國國務卿希拉里（Hillary Clinton）等都是座上客。另一天后級歌手Katy Perry為6月舉行第2場婚前派對表演，登上意大利豪華郵輪為800名來賓獻唱。

前日輪到Justin Bieber登場，為一對準新人Anant及Radhika助興；從網上流傳片段可見，2022年9月宣布因病取消美國巡迴演唱會的Bieber，一身便服打扮在大批保安人員護送下抵達孟買。眼見偶像身形瘦削，精神憔悴，有歌迷表示擔心，「他太瘦了，希望他OK吧」。至於他的懷孕妻子兼名模Hailey Bieber未有隨行。據其中一名派對來賓表示，Bieber一口氣唱出《Sorry》、《Baby》、《Love Yourself》及《Peaches》等大熱作品，表演之餘不忘跟觀眾互動，似乎狀態不俗，「Bieber演出精彩，非常好睇」，另一來賓亦透過社交媒體大讚：「他令現場所有觀眾都瘋狂起舞。」

安巴尼是印度最大企業集團信實工業主席，業務涵蓋能源、石化工產品、天然氣、零售、電訊、傳媒和紡織等。據財經雜誌《福布斯》去年估算，安巴尼的身家高達834億美元（約6505億港元），不單是印度及亞洲首富，全球亦排名第9位。相比之下，「準外父」Viren Merchant同屬印度富豪，身兼全球知名藥廠Encore Healthcare副主席兼CEO，同時涉足食品及藥物原材料等業務，身家接近1億美元，仍難跟安巴尼相提並論。