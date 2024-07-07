【開箱】《公開試當真》 反思考試制度 搏「盡」無悔真義

【明報專訊】網絡世代，碎片化成常態，娛樂事業難以獨善其身，大小網台乘勢冒起，YouTube頻道「試當真」堪稱中堅分子；2021年舉辦一周年演出，以Dutch Auction方式售票，便掀起熱話，也證明游學修、蘇致豪和許賢等人未必滿腹絕橋，卻有主流之外的板斧。「試當真」兩年前主辦《校花校草》選舉，在校草組拿下季軍的滕毅康，是本月4日上映紀錄片《公開試當真》的主角，以他參與中學文憑考試（DSE）過程為背景，加上許賢陪讀及回顧10多年前的考大學生涯；看過後無論對現屆、將考DSE的學生，或曾是香港考試制度的一分子，甚至是家長、教育界，在當中或多或少都有一點值得反思，尤其新一年的DSE即將放榜。

校草選舉季軍接受特訓

《公開試當真》以8個月時間記錄過去只打「天才波」的阿康，由備戰DSE到放榜的心路歷程；許賢聯同各個補習名師加以催谷，阿康可否在開考前4個月，追趕中四至中六未曾搏盡的進度，繼而考入大學？同時末代高考生許賢，以自修生身分報考DSE，從實戰中了解現今考生面對的困難及香港教育制度問題，亦透過再戰公開試，解開埋藏內心10年的鬱結。

能上正場的港產紀錄片從來不多，能得到好評還票房大賣，更寥寥可數；票房過千萬並拿下金像獎最佳電影的《給十九歲的我》，本是異數；拍攝期間的倫理與權力問題卻引發巨大爭議，最終撤檔。相比起來，《公開試當真》受訪者滕毅康已十七八歲，不像《給》片幾名女生參與拍攝時還是剛升中的小孩；而且拍攝時間8個月，阿康家人也同意上鏡，較幸運的是滕生滕太比較放任，不是望子成龍的一類家長。部分老師也願意受訪，連校長也出聲出背影，家庭和學校算是以行動支持了阿康參與拍攝。許賢既是受訪者，也是電影監製之一，紀錄片本來就是導演和拍攝對象的共同「創作」；加上許賢當年高考承受來自母親的不少壓力，阿康過去又總半途而廢的個性，兩代考生正好互為對照，豐富了紀錄片本身。

透過考試講人生關卡，談前途，但考「心儀」大學指定學系，到底是自由意志，還是家人壓力的結果？許賢母親受訪是片中精彩章節，母子倆話當年，夾雜玩笑又不無悔意。虎媽回首，若從頭來過當是截然不同的選擇，拍來毫不煽情，很「試當真」風格。阿康學業上從未認真過，許賢等人找來補習名師林溢欣特訓阿康，是全片另一亮點，也透過林的口齒便給與清晰思路點出香港考試與教育制度問題。補習真義是什麽，就是要精讀，深明遊戲（考試）規則，林曾經用一年時間協助學生由Level 2提升到Level 5**，是其引以為傲的戰績；然而阿康的時間有限，只有4個月化腐朽為神奇，他最後能否成功，在此不表，但他曾經努力過，甚至太拼命，眼前一黑而摔倒受傷。片中不止一次提到「搏盡無悔」，阿康好像到最後都沒說是否「無悔」，林溢欣倒指出這四字中「盡」才是精要。後者是知名補習天王，片中直言取消中文口試是錯誤決定。

十優港姐麥明詩受訪

已為人父的岑珈其和監製之一的游學修亦亮相，前者提及讀書的壓力，曾想過寫自殺學童的故事；游學修則以自身經歷，抨擊香港考試制度忽略個人的獨特才能；還有十優港姐麥明詩受訪，並抛下金句：「每次成功都係借番嚟，係要還嘅，努力完之後都係要繼續努力。」麥明詩雖然是香港考試制度的大贏家，畢業於名校劍橋法律系，但走的不是傳統精英老路，也告訴觀衆贏了DSE，不代表每個範疇都是人生勝利組。

片中有兩幕印象深刻：試當真所有人一起做考卷那種認真與疲倦，十分有趣；還有放榜前聯同小薯茄、100毛、JFFT等「行家」，齊集一室，通宵為考生打氣；香港網台平時各自為政，但有種大事前會團結一致的氣氛。碎片也可匯聚力量，不期然感動莫名。

上映日期：7月4日