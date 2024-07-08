盧瀚霆偕家人坐遊艇睇無人機匯演 2500神徒觀賞區唱生日歌

【明報專訊】「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日29歲生日，過往兩年「神徒」（粉絲暱稱）大陣仗為教主慶生，又炮製連串驚喜。昨日神徒由早到晚安排了各種節目慶祝教主寶誕，除連續第3年請市民在「教主碼頭」免費搭往來尖沙嘴與灣仔的天星小輪航線，又在麗晶酒店舉行逾2000人生日派對，Anson Lo在生日會感動落淚，向神徒說：「我全靠你哋嘅支持，先捱到今日，即使出面好多人誤解我……」晚上耗資百萬元的重頭節目，在西九文化區上演歷時12分鐘的無人機匯演，Anson Lo的名字、肖像在夜空中發亮，教主一家四口在遊艇上欣賞匯演。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Anson Lo鍾愛粉紅色，尖沙嘴碼頭一帶昨日被粉紅色包圍，大部分神徒穿上粉紅色會Tee，在賀教主生日的巨型戶外座地LED廣告屏前打卡，下午陽光猛烈，有逾500人在場，不少人要開遮擋太陽。現場免費派發不同應援產品，有不少人帶備教主公仔自拍留念，於酒店舉行的生日會共分兩場，神徒早已到場排隊，形成粉紅色人龍。

叫神徒「BB豬」示愛

穿粉紅色上衣配白色長褲的Anson Lo昨早出席生日派對，甫入場，全場尖叫，他向粉絲答謝：「我覺得今（昨）日唔似fans聚會，因為要步入會場，搞到好似婚禮。」他與神徒玩遊戲時，被問及如何稱呼另一半，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson Lo即向神徒示愛：「BB豬！」來自世界各地的神徒拍片向教主賀壽，Anson Lo父母和胞姊親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事，教主忍不住眼濕濕，姐姐在信中表示從Anson Lo讀幼稚園開始已當校內活動主持，小學時做過班長、風紀，從小已為他感到驕傲。

Anson Lo又喊又笑

回憶姊弟小時候搞笑事，家姐說跟Anson Lo會在家中只穿內衣跳唱Twins的歌，一起角色扮演，有時會爭用電話、互相投訴。Anson Lo又喊又笑說：「點解我咁感動，因為成件事好有愛，家姐係個內斂嘅人，佢好少講呢啲事，我睇完諗番起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得姐姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐喊咗成晚，佢唔知可以做啲咩，真係好惜我。」他向神徒表達心底話，多謝大家支持，「因為我全靠你哋嘅支持，先捱到今日，即使出面好多人誤解我，你哋嘅留言成為我嘅鼓勵」。

想帶翅膀造型蛋糕回家

Anson Lo與神徒大合唱《不可愛教主》，當見到生日蛋糕是《MY LIFE》造型翅膀，表現非常興奮，笑言想帶回家。生日會尾聲時，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送生日祝福。

活動完結後，Anson Lo受訪，表示見到家人真情流露好感動，覺得他們鼓起好大勇氣寫這封「家書」，「知道佢哋每日都好擔心我、care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今（昨）晚會同家人一齊切蛋糕。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩同成熟咗」。

西九文化區海旁一片燈海

昨日壓軸慶生節目，在西九文化區上空有過百艘無人機匯演，歷時12分鐘，耗資7位數字。警方在海旁設封鎖線，據知最佳觀賞區域約有2500人，神徒穿粉紅衫並亮起燈牌，西九文化區海旁沿路泛起一片燈海。表演期間神徒高呼：「盧瀚霆，我愛你，生日快樂！」又合唱生日歌。

無人機匯演圖案包括教主剪影、中英文名加心心、Happy birthday、卡通版教主等。神徒受訪時表示從傍晚5時許開始霸位，有人為偶像另類慶祝生日感興奮，有粉絲租遊艇欣賞。無人機匯演後，Anson Lo在社交網上載一家四口在遊艇欣賞表演的照片， 寫道：「很幸福的一個晚上，謝謝你們。」他透露教父教母教姐都很開心。

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