包到冚伙瘦削方皓玟合唱 王灝兒單身過生日冇失落

【明報專訊】JW（王灝兒）、方皓玟、冼靖峰（Archie）、泳兒和許靖韻等前晚為無綫慈善節目《明愛暖萬心》任表演嘉賓。JW表示與方皓玟多年前曾合作拍廣告，首次合唱，笑言與身材瘦削大露背的方皓玟同場，特別包到實，又自嘲已記熟歌詞不用寫在手掌「出貓」。

戥Chantel唱《愛．回家》主題曲開心

回復單身的JW上月34歲生日，透露與家人和朋友食飯慶祝。問生日沒有男友陪伴慶祝可感失落？她說：「沒有，現在好享受自己的生活，即使未有追求者，亦決定以後感情事低調，因為就算內心強大，也被網民嚇驚了，可能到結婚生仔先會講。」JW表示現階段會慢慢識多些朋友和努力工作，靜待緣分來臨。

對於被「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）取代處唱處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲，JW說：「其實首主題曲播了3年，已經好滿足，我覺得無所謂，真心戥Chantel開心。」

Archie想同MC合作

Archie表示暫時未有機會或計劃和其他公司歌手合唱，認為目前最重要是做好自己，出多些作品讓更多人認識自己的音樂風格，談到最想合唱的歌手，他說：「有很多想合作，如張學友、陳奕迅和張敬軒，知道機會好微，也想和MC（張天賦）、Mike（曾比特）、洪助昇、PIX3L合作，大家都好努力在不同公司發展。」他預告LOONG 9將再有香港活動，會有驚喜，詳情稍後公布。

泳兒許靖韻預告「濕身」表演

泳兒和許靖韻透露將演出戶外音樂會，因天氣炎熱，經理人說預計會濕身，二人特別準備新泳衣打底，泳兒說：「我會和公司3名小鮮肉同台，打算泳衣打底外穿透視，若只穿比堅尼上台又太過，男友應該唔畀，其實我買比堅尼泳衣比較有難度，因為上身和下身尺碼不同，要同一套買兩個尺碼。」

許靖韻表示已買了3套小背心款式泳衣，因泳兒身材比她好好多，不太適合對方，「我一向大解放，平時夏天出街都穿得很清爽，遲些還會與品牌合作推出小背心，親自任模特兒，不過早前慶祝生日食得太多蛋糕，要減肥」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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