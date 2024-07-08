無綫派員採訪 高層樂易玲送抱打氣 姚焯菲鍾柔美詹天文好忙 無搵炎明熹

【明報專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）7月19、20日舉行兩場《音樂出沒 Let's play together》演唱會，3小花昨日到將軍澳出席簽唱會造勢，有傳After Class隊友炎明熹（Gigi）因續約問題遭「雪藏」，她們得寵獲力捧，待遇明顯有差異，無綫除派員採訪，高層樂易玲現身撐場，還上台向3人送抱打氣。Chantel不認為自己被力捧，跟Yumi與Windy異口同聲說未有機會和Gigi聯絡。昨日Gigi在社交網「亮相」，上載多張不同表情近照，還抱愛貓「炎三科」自拍。

記者：林祖傑

Chantel、Yumi和Windy昨日在簽唱會分別上台個人表演跳唱，她們透露演唱會歌單已排好，3人會以不同組合形式演出，亦有一首3人合唱的新歌。

缺一個成員也不是After Class

問可會考慮3人另組新女團改隊名？剛從新西蘭回港的Chantel說：「冇諗過呢樣嘢，亦都沒有這個安排。」Windy補充：「其實我們純粹3個夾埋一齊開騷，不要諗我們是什麼女子組合，After Class少了任何一個就不是After Class。」

問可會邀請Gigi睇騷？3人表示交由公司安排，要看Gigi有沒有時間，因各有各忙，她們未有機會與Gigi聯絡，Windy稱見Gigi一直有更新社交平台，着大家不要擔心。

Gigi性格正面 籲別過分解讀

對於Gigi以黑圖背景拍片獻唱傳飲泣聲惹人擔心，Windy說：「我見到亦有聽，覺得有時夜深人靜，自己都會有些情緒很傷感，會突然有感而發唱歌發泄下內心感受，覺得好正常，大家不要過於解讀。」Chantel說：「我覺得Gigi是個很正面的人，大家不要只看社交平台就覺得她是個不開心的人，大家不要過於猜測。」

日後不同公司也可合作

若Gigi不續約，意味After Class瓦解，4小花可能不再有機會合作，Chantel稱：「我覺得就算我們日後留在邊間公司或可能去邊間公司都好，都可能有機會合作，因為大家都在這個圈子，一定有機會合作，看機遇和緣分。」Yumi說：「合約方面我們不清楚，大家覺得長，我可能覺得短，因為大家份合約都不同，亦不會深入討論細節，我覺得最重要是先做好自己本分。」

樂小姐提別忘初心非不要忘本

對於有指Gigi遭「雪藏」，After Class另外3成員即得寵被樂易玲（樂小姐）點名力捧，她們均表示不覺得多了工作，和之前沒什麼分別，Yumi說：「樂小姐一向都好惜全部藝人，是這個圈中一個好好的『媽媽』，會經常支持和提醒我們，給予我們很多愛，沒有話偏心邊個。」

Chantel表示樂小姐沒有叫她們不要忘本，是經常提醒她們別忘初心。近日她如願跟偶像MC（張天賦）合唱，又唱處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲，被指最受力捧，她說：「與MC合唱是兩年前安排，所以不關事，獻唱主題曲也是公司覺得我適合唱才安排，我都想客串，所以冇話力捧我。」