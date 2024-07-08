合資格學生被拒參加錦標賽 方力申轟泳總漠視運動員利益

【明報專訊】方力申2018年跟拍檔開辦游泳學校，近日有報道泳會一名9歲男學生在本地賽事成績優異，符合參與本地錦標賽資格，惟因所屬泳會級別不夠高，除非轉到更高級別泳會，否則不能參加錦標賽。方力申受訪時表示開辦泳會是希望為香港培訓運動員，希望為男童爭取參賽機會，認為中國香港游泳總會（泳總）轄下的所有泳會都應該獲得資源，並且都有參與比賽的權利。

對泳總聲明震怒失望

泳總對有關報道發聲明表示不存在打壓任何一個屬會的說法，並解釋有關機制。方力申昨日在社交平台貼出當年代表香港出賽照片，撰長文就泳總的聲明表示震怒和失望，特別是看到聲明內容稱以「正向互動溝通」推動香港游泳事業。他寫道：「我曾經同時保持至少8項香港紀錄，其中兩項更保持了超過20年才被打破。2000年代表香港參加悉尼奧運，分別在世界盃短池游泳賽北京站及香港站獲銀牌及銅牌。6年前開辦香港游泳學校，推廣游泳運動，培育人才。我對推廣香港游泳發展，對外對內都是有貢獻的。我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」

方力申表示對於小朋友發展，每一年都是很重要，「該泳手已經錯過年頭的錦標賽，再也不能錯過年底的錦標賽。我熱愛游泳，衷心希望本港游泳運動發展得愈來愈蓬勃，預祝港隊在巴黎奧運會取得好成績」。

娛樂組