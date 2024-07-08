台北見面會6000粉絲捧場 金秀賢承諾專心拍戲暫停唱歌

【明報專訊】《淚之女王》韓星金秀賢相隔10年再辦亞洲巡演粉絲見面會，繼早前完成曼谷、橫濱及馬尼拉站，前晚（6日）移師台北林口體育館開騷，吸引6000粉絲捧場；雖然他連唱多首歌曲，其後卻稱以後會專注演戲，停止獻唱。活動結束後，金秀賢由工作人員護送到中山區吉林路的麻辣火鍋店慶功，半百台迷聞風而至，希望近距離一睹偶像風釆。巧合的是，跟他合演《淚》劇而傳緋聞的金智媛上月到訪台灣，亦品嘗了麻辣火鍋，看來二人口味果然相似。

金秀賢亞洲巡演粉絲見面會第4站，前晚在台北林口體育館揭幕，他先唱出《淚之女王》插曲《Love You With All My Heart》打頭陣，並以華語說「你好」跟現場6000粉絲打招呼，笑言已辦了3場見面會，理應心情逐漸放鬆，可是這夜依然覺得緊張，原本想說見到粉絲的臉孔後，令他聯想到某部電影，偏偏想不起戲名，最後終於記得是《那些年，我們一起追的女孩》，主持人曾寶儀問他：「你的初戀情人在這裏？」嚇得他急忙否認。

在問答環節中，有人要求金秀賢再次演繹在橫濱站唱過、米津玄師的日文歌《Lemon》，原本他以樂隊成員已退下舞台為由，打算胡混過關，怎料樂手突然上台，他唯有在沒準備的情况下完成表演，贏得全場掌聲鼓勵。不過，金秀賢對於自己歌藝似乎欠缺信心，其後獻唱《Someone You Loved》、《All of me》等歌曲，忍不住自嘲：「我以後會認真拍戲，暫時停止唱歌，報答大家支持。」

見面會到了尾聲，大會播出粉絲自製應援片段，表達對金秀賢不離不棄的感情，他看罷忍不住眼泛淚光，感動地說：「我不是一個愛哭的人，希望將來以更好的影視作品報答你們。」然後再次自嘲：「我知道沒辦法用歌聲報答大家。」最後唱出《淚之女王》另一插曲《Way Home》，並跑到台下繞場一周，近距離送別粉絲，可見誠意十足。

與緋聞女友金智媛口味相同

金秀賢上周五（5日）抵達台北後，下機即急不及待到鼎泰豐享用小籠包等台式美食；前晚10時左右，見面會結束後舉行慶功宴，今次改吃麻辣火鍋，他在工作人員護送下，抵達中山區吉林路的著名餐廳，神通廣大的粉絲亦早已聚集門外，原本只有50人守候，待他用餐一個半小時後離去，粉絲人數已增至近百，把現場擠得水泄不通，他由大批保鑣包圍，快步登上座駕，沿途不忘接下粉絲信件及禮物，貫徹親民本色。

金秀賢在《淚之女王》的拍檔兼緋聞女友金智媛，上月到台北出席時尚品牌新店開幕禮後，同樣選擇麻辣火鍋作為慶功宴，看來二人不單衣著品味相似，就連飲食口味亦類同，傳出緋聞並非無因。