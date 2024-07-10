回應前妻歐倩怡「見死不救」指控 郭晉安：屋企房間唔會有痰罐

歐倩怡早前在網上節目自爆曾在家攬着痰罐暈了，但枕邊人見死不救，沒召救護車。（資料圖片）

【明報專訊】郭晉安與歐倩怡月前宣布結束18年婚姻，歐倩怡早前接受網上節目訪問，自爆40歲時（4年前）有次患重感冒，發燒、呼吸困難、失禁兼狂嘔，攬着痰罐暈了，但枕邊人沒叫救護車，醒來去醫院檢查，發現肺炎及肺積水，身體其他器官都有炎症，吃了半年藥才好，自此開始思考人生。郭晉安昨午為新劇《金式森林》（暫名）到機場酒店拍外景，首度回應歐倩怡指控，稱不是事實，家中沒有痰罐。他未就此事跟前妻聯絡，指很難控制別人說什麼。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

無綫新劇《金式森林》昨日拍攝家族慈善晚宴戲分，一眾演員盛裝上陣，郭晉安（安仔）打煲呔穿禮服，帶領陳曉華、何依婷、陳星妤、郭柏妍、羅子溢及何廣沛等影大合照，場面熱鬧。

拍感情戲沒勾起不快經歷

安仔笑言驚跳舞仆崩鼻，幸好不用他跳，不過在炎夏拍劇，更有一半是外景，拍得十分辛苦，「前幾日在法庭外拍攝，真的熱到底褲都溶埋，有同事介紹我用一把如無人機葉般強勁的風扇，我用後劇中演員個個都用」。他指最困難是跟陳曉華演感情戲，因年齡相差一大截，要怎樣演繹才能更深刻打動觀眾，故經常跟對方溝通，想將感情演得細膩點，「這段感情最後都係無咗」。他說沒有勾起離婚的不快經歷，演戲還演戲，工作分得很清楚，「其實對我無什麼影響，過去就是過去了，希望一路都是向前，都需要努力面對，亦要努力工作，建立好的生活」。

「不是真的 不想再講」

對於前妻歐倩怡早前疑指安仔「見死不救」，她稱當年患重感冒，發燒、呼吸困難、失禁兼狂嘔，攬着痰罐暈了，遭他冷待一事。安仔說：「不是真的，我就不想再講了，唯一真的，就是屋企房間唔會有痰罐，因為是套房。」他表示沒詢問前妻為什麼要這樣講，因為已分開了，各有各的生活，他亦很難控制別人講什麼，自己入行後，對不是真的事，也不會高調回應。

是否歐倩怡作出來？安仔叫大家問對方。歐倩怡這番言論被網民批忘本，安仔稱不想評論。至於獲網民讚地球多了一個「筍盤」，安仔說：「多謝！多謝大家關心我和點樣睇我，無論好或不好，我都會接受。」

相信緣分 拒玩交友App

提到歐倩怡自爆玩交友App，跟不同男士約會，問安仔可會持開放態度，期待第二春？他說：「別人的事我不講，我相信緣分的，不相信一個人到了某個階段，所有事情會停止，始終都要向前行，任何事情都可以發生的。」會否嘗試玩交友App？他笑道：「我好白癡，看我的社交平台也知不是太活躍，對電子產品也不是很熱中。」

陳曉華想做郭晉安徒弟

陳曉華穿貼身露背晚裝裙，拍照時不停整理裙身，她說：「因為無地方放電話，就攝在裙邊後面，我太過男仔頭了。」她稱為穿這條裙，節食減肥兩日，之後的戲服會包到冚，可以盡情食，因為天氣太熱，流汗有助去水腫，亦很開心與安仔合作演對手戲，能在對方身上學習到很多，「我好似一嚿海綿，不停吸收，經常跟他講，很想要他個腦，真係太勁，可以諗到太多嘢，也想拜師，已準備好斟茶，但不知他會否收我為徒」。

何依婷搵替身抱起陳星妤

何依婷與陳星妤獲安排上台展舞技，兩人為這場戲排練了兩日，何依婷說：「有些動作要用替身，因為講我要抱起陳星妤，我的肌肉量支持不到抱起她，不是她太重，是我太輕。」她透露之後有場跟羅子溢的激情牀戲，亦是她成為人妻後首次拍這類戲。可需要向老公備案？她說：「老公絕對體諒和支持，都已是他的老婆啦！還有什麼好呷醋。」陳星妤表示早前已上船拍了一場泳衣戲，覺得已夠性感，「這部劇給我很多騷性感的機會，覺得已經好足夠，還有場穿睡衣的戲，我想跟監製講，之後可否著多少少衫」。

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