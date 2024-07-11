《愛•回家》MV企正中 古佩玲否認升呢 呂慧儀稱全員包圍核心劉丹

【明報專訊】無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》演員劉丹（丹爺）、羅樂林、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、林淑敏和陳浚霆等昨日出席宣傳活動，介紹姚焯菲主唱新主題曲《這個家》，分享拍攝片頭MV花絮趣事。歐瑞偉重演MV中抱起李偉健一幕，之後再抱樊亦敏，考驗腰力。

古自嘲食物鏈底層

古佩玲被指主題曲MV企正中間位，超越元老級演員，似由配角升呢變主角，她解釋MV拍攝鏡頭從上而下，大家一齊包圍丹爺，位置是公司安排，自嘲是食物鏈底層，「不覺得自己上位，反而擔心跳舞跟不上拍子累大家，已好努力，最搞笑周嘉洛free style跳舞」。古佩玲讚陳浚霆好貼心，不停提醒工作人員幫她黐膠紙做安全措施，「佢驚我走光，話嚇壞小朋友就唔好」。陳浚霆希望劇組加他與古佩玲戲分，一齊受惠，又大讚姚焯菲新歌好聽，人又得意可愛，期待對方加入客串「表妹」角色。

呂慧儀提到新MV花10多小時拍攝，參與人數眾多，覺得是拍《愛‧回家》主題曲MV最熱鬧一次，很熱血。不過她跳舞不慎扭傷腰，最擔心跟不上舞步拍子連累大家，令她憶起選港姐時需短時間內學習跳舞表演。對於古佩玲被指企中間位，她認為丹爺像校監才是企正中，大家都有份一齊在前、後、旁邊傍實包圍他。

呂認為港姐合約不太辣

模特兒出身的呂慧儀參選2006年港姐奪季軍，對今屆初步入圍佳麗郭恩程被爆隱瞞與其他娛樂公司有約跟無綫簽約，被指「食兩家茶禮」，呂慧儀自言當年決定參選後，先與模特兒公司解約，認為港姐合約條款不算太辣，「前公司老闆好好，很支持我，鼓勵我參選，更答允如果比賽落敗，可以再跟我重新簽約。參選視乎個人做法，除付出努力，也要尊重比賽規則，要知魚與熊掌兩者不能兼得。簽合約是保障雙方，畢竟參選就成為準港姐，需要承擔公司形象，若獲選更是代表香港出外比賽，最好先做好準備工夫才參賽」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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