《魔法壞女巫》《帝國驕雄II》撞期 保羅麥斯卡盼重塑「芭比海默」奇蹟

【明報專訊】烈尼史葛（Ridley Scott）相隔超過20年再拍《帝國驕雄》續集，由金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）伙拍《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）主演；故事講述盧修斯童年時親眼目擊受萬人景仰的英雄麥師武死於舅父之手，多年後長大成人的他，在暴帝的鐵腕統治下，被迫進入競技場為生存而戰。心中充滿怒火的盧修斯，眼見羅馬帝國的未來岌岌可危，決心討回本屬於他的權力和榮譽。前日公開首條正式預告片，可見有不少戰鬥場面出現。

《帝國驕雄II》（Gladiator II）將於今年11月22日在美國上映，跟楊紫瓊有份主演的《魔法壞女巫》（Wicked）撞期，兩片被視為不同類型的大製作；《帝》片男主角保羅麥斯卡表示，盼兩片能重塑去年《Barbie芭比》和《奧本海默》的票房奇蹟；兩片去年同期上映，在「芭比海默」（Barbenheimer）口號之下，縱使題材迥異，但同樣受觀衆熱捧，結果各自叫好叫座。

另一方面，前日有不少預告片曝光，包括下月21日在串流平台Apple TV+上架的《超時空盜寶團》（Time Bandits）；第4並且是最後一季的《雨傘學院》，將於下月8日在Netflix首播。另外，改編比利時驚慄片的《Mothers' Instinct》由法國著名攝影師貝諾迪林（Benoit Delhomme）首次執導，《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）與《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）主演；故事講述兩女主角既是鄰居亦為好友，有年紀相若的兒子，當其中一人的兒子意外逝世後關係開始疏離，預計本月26日在美國開畫。