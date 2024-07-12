否認婚後息影 湯洛雯等公司安排隨時拍劇

【明報專訊】湯洛雯（靚湯）昨日到觀塘出席《潮玩狂熱運動會》活動，試玩街舞體感遊戲，又跟港隊新晉「蛙王」麥世霆交流，互相傳授羽毛球和游泳心得。穿鬆身短裙配波鞋的靚湯孕味濃，解釋配合運動放棄著高跟鞋，婚禮後准自己食少少澱粉質，可能變肥了，沒有所謂，不想因收身影響情緒，健康就好，近期做瑜伽強身。

生B順其自然

日前她在老公馬國明陪伴下到峇里島參加大學同學婚禮，有否努力造人？靚湯笑說：「不用去到哪裏都造人，順其自然，沒有太勤力，睇天意，若有會跟大家講。」馬國明被讚婚後變靚仔，靚湯笑稱可能老公望到自己變開心，「我都覺得他狀態好好，他飲食很清淡，有時不食晚餐，只食早午餐」。有否食生蠔？她說：「冇需要，他很健康，有時會跟我打羽毛球，有捉他去游水，老公不懂游泳，教他時似鐵造不停沉下去，可能對腳太長，變成似嬉水，怕人認出不好意思，放棄了。」

讚朱千雪兒子精靈

靚湯透露見過好友朱千雪的兒子，大讚精靈活潑，她不敢抱初生嬰兒。順道向千雪取經？她說：「有BB先學啦，不知自己有冇，我已比較高齡。」她表示與馬國明有共識，將來有孩子會感謝天賜禮物，沒有可以開心過二人世界，慶幸雙方沒有家庭壓力，「結婚時家人有講兩句『好好造人』，之後沒再講，好多謝大家畀空間我們先享受二人生活」。

靚湯稱婚後忙工作，仍未度蜜月，原本打算到內地陪老公拍劇，遭對方婉拒，免她舟車勞頓，馬國明提議稍後帶她赴布拉格外景。她笑說：「我未去過布拉格，實黐住去，做他助手，可能他當埋度蜜月，我不會讓他那麼簡單過關，實捉他轉飛意大利，之前影婚紗相去過法國、巴黎，都想去歐洲其他地方。」她一年多沒拍劇，很期待有新角色，婚後被誤會息影，「我冇講過息影，隨時可以拍劇，等公司安排。（是否介意跟老公合作？）我不介意，不知道他介不介意」。

記者：鍾一虹