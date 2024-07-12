【娛樂場】《巴黎奧運潮什麼》 梁芷珮鄭衍峰兵分兩路玩轉新熱點

【明報專訊】巴黎奧運將於7月26日開幕，各大電視台積極製作不同節目配合，無綫早前率先派出《潮什麼》系列「旅遊達人」梁芷珮（Christy）出動，聯同「奧運之星」鄭衍峰到巴黎拍攝旅遊節目《巴黎奧運潮什麼》。二人兵分兩路，Christy玩轉奧運場館附近景點，蒐羅法國食、買、玩資訊；鄭衍峰主力探索奧運及殘奧主題展覽館，向觀眾介紹奧運資訊。

參觀翻新大皇宮 介紹必買手信

Christy與鄭衍峰在首集一起參觀位於巴黎鐵塔旁，佔地萬呎以奧運與城市文化為主題的展覽館，館內除介紹2024巴黎奧運與殘奧新項目，包括霹靂舞、衝浪與運動攀岩等，還有奧運必買手信──吉祥物「弗里吉」（Phryge）紀念品和應屆奧運襟章。

為配合巴黎奧運「綠色」環保主題，大會將巴黎95%現有場館翻新成比賽場地，減少機建資源消耗，如將超過120年歷史的巴黎大皇宮翻新成跆拳道和劍擊比賽場館。鄭衍峰從外觀感受大皇宮宏偉典雅氣派同時，肉緊呼籲大家支持港隊劍擊代表江旻憓和「劍神」張家朗。

節目中介紹巴黎奧運的馬拉松路線別具心思，以巴黎市政廳廣場為起點，途經不同名勝古蹟，包括羅浮宮、國家博物館、凡爾賽宮等，相關路線更是1789年由女性發起爭取自由主義和政治改革的凡爾賽遊行路線。

Christy為瞓「豹房」跟老公鬧交

Christy走訪奧運足球迷必訪的波爾多、法國東南部Saint-Étienne探索好玩好食地方，除到新波爾多體育場（Matmut Atlantique）體驗從球員通道踏出賽場感受，又訪波爾多市中心的保育動物園，一嘗與虎豹一同開餐兼睡覺。

Christy推介園內適合一家大細入住的複式客房住宿，住客隔着玻璃便能觀賞白老虎和美洲豹，Christy因爭瞓「豹房」與攝影師老公吵架。她更以39歐元（約330港元）超抵價，在主打自家農場直送的美食廣場內大歎巨型牛扒、炸薯條與兩杯白酒。

炮製專屬紅酒 豪住城堡

Christy又到訪波爾多一個古老特級葡萄園酒莊，DIY屬於自己的古早味紅酒，入住770年歷史，有「浪漫之房」稱號的城堡豪華客房，房價由1900至3500港元一晚不等。她還參觀了近年成為重要景點之一的葡萄酒博物館，博物館花費達8000多萬歐元建築費打造，無論醒酒器的特色外型設計，或是酒窖手信店均是大熱打卡位。博物館入場費連一杯葡萄酒價錢約183港元，相當超值。

《巴黎奧運潮什麼》 翡翠台

逢周四、五 晚10時35分播映