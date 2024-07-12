章子怡任威尼斯影展評審

【明報專訊】第81屆威尼斯影展8月28至9月7日舉行，《幻海奇緣》導演添布頓（Tim Burton）相隔36年開拍續集《嘩鬼家族 Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice），將以非競賽姿態擔任開幕電影；至於主競賽單元的評審團主席，由法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）負責，前日大會再公布評審團名單，曾經4度擔任康城影展評審的《醬園弄》內地女星章子怡，成為今屆8名評審之一，將合力選出金獅獎名單。

除了章子怡外，其餘7名評審包括《殺手怨曲》美國導演占士加利（James Gray）、《緣來他不夠愛我》英國導演安德魯海格（Andrew Haigh）、《新聞守護者》波蘭女導演安格尼茲卡賀蘭（Agnieszka Holland）、《在世界盡頭喚自由》非洲導演阿德拉曼斯薩高（Abderrahmane Sissako）、《星光伴我心》意大利導演基斯比湯納度（Giuseppe Tornatore）、德國女導演Julia von Heinz和巴西導演Kleber Mendonca Filho。

另外，主競賽入圍名單將於本月25日公布，預計華堅馮力士（Joaquin Phoenix）伙拍百變天后Lady Gaga主演的《小丑 ：雙瘋》、安祖蓮娜祖莉扮演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）的傳記片《Maria》預計會入圍。