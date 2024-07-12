【開箱】《大熊餐廳3》 名廚雲集 一山難藏二虎埋第4季伏筆

《大熊餐廳3》比前兩季氣氛更綳緊，但也有動人時刻，今季交代二廚Tina（左）過去，曾失業的她墮人生谷底，幸有Michael（右）知遇之恩。

【明報專訊】《狄金森的詩生活》基斯杜化施杜拿（Christopher Storer）創作的《大熊餐廳》（The Bear）2022年首播，獲獎無數，為謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）和阿優艾德比利（Ayo Edebiri）等主角帶來艾美及金球獎等殊榮；第3季上月26日在Disney+上架，根據美國串流平台收視調查機構Luminate的資料，《大熊餐廳3》播出完整一周錄得12億分鐘收看時數，成為電視節目冠軍，收看時數更抛離亞軍Netflix的《恐怖室友全記錄》近倍；不過在爛番茄評論網站，專業評分不及首兩季的100%和99%，綜合81篇評論文章，得分90%，觀衆好感度卻大跌至54%。

評價不及首兩季 好感度下跌

《大熊餐廳》首季以Michael自殺後，弟弟Carmy從紐約著名餐廳回到芝加哥老家接手家族餐廳The Beef為起點，重整舊員工紀律之餘，並聘請年輕又有天分的Sydney擔任副手。第2季，籌備新餐廳The Bear開業，更深入交代各人背景，特別是Carmy重遇現已是急症室醫生的舊同學Claire，並發展新感情；又把Marcus、Richie送到不同餐廳實習，改變他們對工作的一些看法。其中一集回憶聖誕聚餐，交代Carmy與兄妹Michael和Natalie及他們母親Donna的複雜家庭關係，最後以The Bear試業一片混亂作結。

觀衆對《大熊餐廳3》好感度大跌可以理解；首季短小精悍只有8集，而且每集約30分鐘。Richie、Neil等各有騎呢個性，偶爾帶出笑點；但Carmy過往在名餐廳飽受上司欺凌的壓力，要參加匿名戒酒親友會，加上Michael自殺的陰影等，已奠下角色陰暗面的基礎。首季精彩，但被艾美及金球獎等撥歸喜劇類，其實有點牽強。第2季增至10集，部分集數長約一小時，「喜」的部分更少，取而代之是綳緊情緒，講Carmy與家人度聖誕的一集更是極致，不停吵鬧，酗酒的Donna連人帶車衝入房子，對照餐廳廚房的混亂，恍如欠了槍林彈雨的人間戰場。然而第2季仍有Marcus和Richie出外學藝、Carmy和Sydney交心的溫柔時刻，不至於一直衝不懂停下來。

敘事欠連貫 不乏動人描寫

第3季的綳緊情緒去得更極端，不連貫的敘事方式，普羅觀衆未必能接受；講述The Bear正式營運，第1集已是連串的快速鏡頭回溯Carmy過往在名店Ever、Noma、Daniel等學師的過程，夾雜前上司David羞辱，他被迫啞忍的鏡頭。壓力從來由上而下，Carmy把過往的工作經驗套用在新餐廳，定下決不妥協的規矩，讓員工無所適從。每天換菜單，不但同事疲於奔命，也令成本上漲，負責管數的Natalie備受壓力。她臨盆的一集，又是綳緊情緒集中的時刻，包括穿了羊水，駕駛遇塞車，還要致電任何人都沒接聽，最後她不得已打給母親Donna，卻在陣痛期間把母女之間的愛恨交纏一次過傾瀉出來。今季輪到交代二廚Tina的背景，為何她跟Michael感情深厚？原來很多年前她被公司辭退，丈夫雖有工作，但面對加租壓力，兒子年紀尚幼，Tina心急要找新工作，卻處處碰壁，累極的時候來到The Beef喝杯咖啡，獲Richie送贈三文治；還未吃已感觸落淚，Michael注意到，跟她聊天，提到世界很殘酷把他們擊倒，但依然可在年輕一代身上找到希望。Michael知道Tina需要一份工，最後更聘她當二廚。這一集有關知遇之恩，和Donna見女婿來到醫院後，靜靜退出病房，獲Neil兄弟安慰的一幕，同樣充滿人情味，有上兩季的影子。

第3季，Sydney成為情緒偶然失控Carmy的緩衝，卻飽受壓力，對於後者的強勢，她也未能好好發揮廚藝；Carmy提出以拍檔形式經營The Bear，她卻一直遲遲不願動筆簽約，尤其Ever的總廚Adam決定自立門戶，並邀請Sydney過檔。Sydney會否繼續留在The Bear讓其成功摘下米芝蓮星星出現暗湧，到底是否一山難藏二虎，Sydney去向，似為第4季埋下伏筆。

《摘星廚神》畢利谷巴「亮相」

跟上季一樣，第3季邀請了不少明星客串，除了《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《毒癮》韋保達（Will Poulter）及《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman），再次扮演Donna、Carmy的舊同事Luca，以及Ever老闆Andrea之外，《黑鷹十五小時》佐斯夏利（Josh Hartnett）新加盟，飾演Richie前妻Tiffany的未婚夫Frank；《自殺特攻》約翰辛納（John Cena）則客串演Neil的哥哥，在其中一集插科打諢。第3季另一特色是超多真正的星級大廚亮相，演回自己，像首集Carmy回溯過去工作及最後一集Ever結束營業前招待「行家」，便出現了紐約米芝蓮二星餐廳Daniel的老闆兼法國名廚Daniel Boulud、哥本哈根米芝蓮三星Noma的丹麥大廚Rene Redzepi等。《大熊餐廳3》上月首播，Noma的官方社交平台便公開扮演Carmy的謝洛米韋特去年夏天到訪該店觀摩學習的照片及片段，笑言教曉了他如何正確切魷魚。另外，劇中講述Ever關門在即，曾在Andrea麾下學藝及工作的Carmy重訪舊地，見到牆上一張張昔日戰友的照片，當中包括畢利谷巴（Bradley Cooper）在電影《摘星廚神》飾演脾氣火爆名廚Adam Jones的劇照，似乎亦為他客串第4季鋪路。