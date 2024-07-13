重啟紅館騷 感謝粉絲等足一年 鄭秀文狀態大勇騎機械人型爆登場

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）原定去年7月在紅館舉行13場《You & Mi世界巡迴演唱會香港站》，因確診新冠病毒，導致聲沙、咳嗽及體力下降等長新冠後遺症，無奈將演唱會延期。經過一年休養，Sammi回復最佳狀態，昨晚在紅館重啟演唱會，狀態大勇，開場時穿7吋高跟鞋化身AI戰士站在機械人上型爆登場，跟舞蹈員勁歌熱舞。她自封「AI文」，承諾有精彩演唱會，讓大家等待一年是值得。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

演唱會於晚上8時40分揭開序幕，Sammi戴錄色頭盔配上長馬尾，一身超緊身戰衣及7吋高跟鞋，站在機械人上化身AI女戰士升上舞台，配以一曲《朝聖》型爆現身，Sammi的歌聲已回復最佳狀態，歌迷尖叫聲震撼紅館。由於鞋踭太高，Sammi要由舞蹈員幫手將她由高台樓梯抱到舞台，寸步難行亦需要人攙扶。繼而唱出《發熱發亮》，配合煙花效果令氣氛更熾熱。

穿7吋高跟鞋不能郁

唱畢Sammi趁在台上轉造型跟歌迷互動，她說：「你哋好，我係AI文，365日嘅等待，首先響度多謝你哋對我嘅包容，揸住張票呆等咗一年，好多謝你哋無選擇退飛，繼續支持我，所以你哋做咗人生裏面一個好聰明嘅選擇。無退飛會發生咩事呢？你哋將會睇到一個好精彩嘅演唱會，我籌備呢個演唱會，用咗好長時間，我睇唔到自己係咪好靚，靠你哋嘅聲話畀我聽有幾靚，其實我係郁唔到，著呢套衫只能硬住響中間，由得我硬住先啦！硬啲都好嘅，即係做人要企硬啲。」

「會雙倍回報給大家」

Sammi又指籌備這個演唱會這麼長時間，心情就好似一個待嫁的姑娘，如籌備婚禮，每個細節都要做到最好，來迎接她的新郎，而新郎就是台下歌迷，「希望這360日的等待，對大家來講很值得，大家對我的期望，我一定會雙倍回報給大家，但雙倍不是講時間，不會唱到凌晨一點」。變裝穿上由品牌Windowsen設計師Sensen Lii（李森森）花近一個月設計、採用水晶精心打造的歌衫，化身黃金王后獻唱《我們的主題曲》。

鍾楚紅甘比蘇永康捧場

Sammi獲圈中好友鍾楚紅、甘比（陳凱韻）、蘇永康夫婦、劉天蘭等捧場。成龍、張學友、劉德華、郭富城、謝霆鋒、古天樂、鄭伊健、張敬軒、任賢齊、陳慧琳、楊千嬅、周慧敏、陳慧嫻、林嘉欣、草蜢、劉俊謙、蔡思韵、王祖藍等送花籃祝賀演出成功，後台形成一片花海。後台設有1:1氣球扭成的人形卡通版Sammi，讓到場嘉賓打卡，亦有打氣字句的扭蛋。場外設有紀念品攤位，除售賣演唱會T恤及帽，還有瑜伽席、防曬液及香薰蠟燭等，部分限量發售，吸引大批粉絲排隊搶購。

下午拜神 心情興奮彈彈跳

Sammi昨午3時許跟團隊在紅館場外舉行拜神儀式，祈求演出順利，吸引近百歌迷到場打氣支持。她警覺高，戴紅色口罩防染病，又著長袖運動服保暖，全程獨站一旁，除切燒豬影大合照，只跟人群遠距離交流，向表演團隊做出打氣手勢，又揮手回應粉絲高呼「Sammi good show 」的支持。工作人員輪流上香，身為基督徒的她祈禱近兩分鐘。戶外天氣炎熱，Sammi一度拉開外套，露出骨感身形，又不時彈彈跳，心情興奮，亦有吃燒肉。上月傳因中風留院的經理人郭啟華未有現身。