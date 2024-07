被指「偷食人妻同事」 余德丞嬲爆發聲明︰故意誣衊

next

【明報專訊】余德丞近日跟商台已婚DJ呂珮琳(Elsie)因一張在鬧市疑似額頭貼額頭及手拖手的照片引起誤會,他前日在商台節目《口水多過浪花》就照片解釋,但仍有報道指他疑「偷食人妻同事」,令他嬲爆。余德丞昨日在社交平台發嚴正聲明︰「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球,但並不代表可以指鹿為馬,誤導讀者!既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台《口水多過浪花》節目內對話,足以證明撰文者並非單純看圖說故事,而是已經收聽有關內容。本人已於7月11日的《口水多過浪花》節目內解釋事件來龍去脈,相信收聽後並不會存在『偷食人妻同事』的疑惑,所以該報道的標題絕對是失實及故意誣衊。輿論的影響力相信大家都明白,而是次事件牽連到本人朋友,實在不可容忍。僅此希望傳媒工作者能謹守專業操守,為自己的文字負責,不要因為刷流量而影響他人及行業明星。最後多謝收聽口水多個浪花! #直斥其非 #謝絕標題黨」

事件源於Elsie日前在社交平台限時動態上載她與余德丞在馬路邊幾乎額貼額及似手拖手的照片,表示照片是妹妹朋友拍下,問相中人是否其家姐。Elsie留言︰「你同男友人出街,連你細妹都以為你出軌嘅時候……How come you don't trust me!?!?」Elsie隨後將照片放大及留言「一張非常奇怪的合照,但引起誤會實在太搞笑。Where is Bonnie Wong?」余德丞轉發表示「真係無拖手」。站在兩人身邊戴cap帽及口罩的女子原來是商台DJ黃正宜(阿正,Bonnie)。阿正轉發帖子笑言做了電燈膽。

因環境太嘈貼近一點

余德丞前日在節目解釋當日與Elsie、阿正錄音後去取車,在彌敦道等過馬路,因環境太嘈,他應該是在聽Elsie說話才貼近一點。他稱與Elsie是同事及朋友,沒介入對方婚姻。他與Elsie丈夫曹梓冲好老友,早前一同去德國欣賞歐國盃開幕,指對方沒有誤會。

