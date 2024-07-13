做回自己一身鬆 COLLAR李芯駖狂學唱歌追進度

【明報專訊】COLLAR成員李芯駖早前推出個人首支單曲《SPYLING》，講述生活中每個人都似間諜 ，時常掩飾不想被別人看穿心中想法，有時會迷失，忘記自己最初的想法和喜好，最後發覺做回自己亦能獲大家接受，同時亦是芯駖的心聲，稱剛入行時什麼也不懂，所以收埋自己，曾一度迷失。

記者：柯美

攝影：劉永銳

李芯駖表示入行初期常收埋自己，「初時很多東西都不適應，就像接受訪問，都呆坐着不敢回答問題，連透氣都不夠膽，生怕講錯說話，惹人不喜歡，又會諗大家想我是個怎樣形象的藝人，搞到自己愈來愈繃緊不自在」。直至COLLAR推出意旨「i don't care」的團歌《idc》後才好一點，「在《idc》前有很多事情發生，完成這首歌後，覺得真的無需介意太多，專注唱歌和跳舞便可。其實我參加選秀騷《全民造星IV》，粉絲已睇到和接受我最真實一面，根本不需要掩飾。由決定做回自己開始，成個人鬆晒」。

出第一首單曲不覺遲

COLLAR成軍3年才擁有自己第一首單曲，李芯駖不覺來得太遲，反而覺得時間剛剛好，「一直覺得自己有些東西未達標，尤其是唱歌方面，畢竟自己是歌手，起碼達到某水平才可以出屬於自己的歌，我需要較多時間練習」。她現時跟3名老師學唱歌，因唱歌並非其強項，所以要急起直追，在短時間追回進度，她說：「之前COLLAR演唱會，我們各自有一首solo，我試過一日練足7小時，聲音有少許沙啞，但聲帶肌肉因此變得強壯，才明白唱歌要不停練、不停唱，聲帶才變厚。」

緊張就走音 要學放鬆

談到COLLAR演唱會被批評走音，問她們事後有否檢討？心駖表示每次工作後，她們都會檢討，當晚自己的表現亦失準，走了一粒音，「唱歌老師睇完第一場，提點我需注意什麼，好讓我在第2場改善。老師讚我進步了很多，但有一兩粒音仍聽得出好緊張，所以未來要學習放鬆，一緊張，平時練得幾好都徒然。（被批評唱歌差，會否不開心？）我們好少因為別人批評而不開心，反而自我要求高，演出有甩漏和蝦碌會不開心，例如Candy（王家晴）表演途中耳機無聲，即時忍不住喊」。她稱COLLAR成員性格各有不同，但甚少拗撬，因她們的性格比較「麻甩」，有意見會直接講出來，解決了就無事，不會放在心裏。

雖然很多人覺得團體不長久，但心駖暫時無意單飛發展，「COLLAR做得幾耐就幾耐，每個成員風格不一樣，但走埋一齊反而可嘗試更多東西。我們還有很多曲風未試，未來希望有不同風格的作品見大家，當然都會有底線，有些東西不可以去得太盡，會以我們本身團隊風格、力量及型格方向行先」。

最想與周潤發梁朝偉拍戲

李芯駖是電影迷，未來希望拍電影，「我很喜歡睇電影，每星期最少睇三四部，新或舊、什麼戲種都睇，最近睇梁朝偉舊作《流氓醫生》，對白好笑，心想如果由我來演會如何。想跟誰合作？當然希望能跟偶像周潤發和梁朝偉合作，我都喜歡很多女演員，有太多經典華語電影，有時睇完都會幻想自己是女主角。（想當哪部片女主角？）我喜歡《色，戒》。（要全裸？）所以無可能發生，我拍唔到，無論在演技和歷練上我都應該handle唔到。（身材上？）都唔係好handle到。」

髮型：Ricky Lam

化妝：Kineks Ho、Jenny Fung

場地：Pier 1929

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