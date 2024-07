動漫展迪士尼D23粉絲大會暑假輪流登場 「雷神」為《變形金剛初始篇》站台

【明報專訊】美國聖地牙哥動漫展過去是影視宣傳重地,隨着迪士尼、Netflix另辦粉絲大會,加上新冠疫情及去年編劇演員兩公會罷工,聲勢不如前;不過本月25日揭幕的動漫展,大會前日公布內容,動畫《變形金剛初始篇》(Transformers One)將發布從未曝光片段,有份配音的「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)亦會現身為新片站台。迪士尼前日亦表示下月9至11日舉行的D23粉絲大會,將會是歷來最大規模,並會為旗下多個歷史悠久的作品舉行慶祝活動。

美國聖地牙哥動漫展本月25至28日舉行;今年9月上映的動畫《變形金剛初始篇》,有份配音的「雷神」基斯漢斯禾夫、《旺卡》基謹米高奇(Keegan-Michael Key)、《殺手列車》拜仁亨利(Brian Tyree Henry)將聯同導演佐斯古利(Josh Cooley)介紹從未曝光片段;串流平台Paramount+的《忍者龜》系列,亦會同日亮相;FX頻道的《低俗殭屍玩出征》將在動漫展播出最後一季的最新一集預告片。

動漫展第2日輪到Prime Video大熱劇集《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)登場,估計屆時將播出第2季的獨家片段。將於Paramount+播出的《嗜血法醫》(另譯《夢魘殺魔》)前傳《Dexter: Original Sin》,部分片段會讓粉絲先睹為快。

動漫展第3日,除了串流平台Apple TV+劇集《末日地堡》(Silo)首次亮相外,女主角莉碧嘉費格遜(Rebecca Ferguson)亦會出席有關第2季的座談會。將於HBO Go上架的《蝙蝠俠》外傳劇《企鵝人》(The Penguin)這天壓軸登場,但未知男主角哥連費路(Colin Farrell)可會聯同劇組現身,親身講解這齣9月首播的新劇。動漫展第4日內容,大會暫時未有任何公布。

《反斗奇兵》慶祝30周年

另一方面,迪士尼D23粉絲大會將於8月9至11日舉行,除了慶祝《反斗奇兵》面世30周年之外,現正上映的《玩轉腦朋友2》,佈景設計師Jason Deamer將會解構主角Riley的大腦總部,以及公開即將上架的彼思動畫劇集片段。《Eyes of Wakanda》等多齣Marvel動畫系列也會在D23率先發布,跟粉絲分享。《侍女》、《幕府將軍》的團隊則會講解小說原著如何變成大受歡迎的劇集。《波西傑克森》(Percy Jackson and the Olympians)劇組將登場,介紹第2季的精彩內容。

被指是黃金檔最長壽醫療劇的《醫人當自強》,將在D23粉絲大會慶祝第20季播出。《小學風雲》一衆演員則會到場分享這套人氣處境劇的角色如何建立。另外,動畫《魔海奇緣2》與《優獸大都會2》的導演及監製會到場出席問答環節。