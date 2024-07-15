鄭秀文化身「阿燥」丟垃圾 嘉賓林家謙連忙執手尾

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚在紅館舉行第2場演唱會，張衛健、谷德昭、溫碧霞與丈夫何祖光和陳敏之等捧場。Sammi換新衫以「白色小飛鳥」造型迎接嘉賓林家謙，二人手拖手獻唱《親密關係》，全場起哄。她笑問林家謙歲數後叫他「表弟」，之後以「表姐」和「表弟」相稱。

公器私用即場邀歌

Sammi跟林家謙說：「呢個演唱會原本喺舊年舉行，嗰時邀請你，好快答應做我嘉賓。其實今年再搵嘉賓好驚，因為之前邀請咗人哋之後自己撻咗Q，人哋預晒時間，內心好抱歉。今次再膽粗粗搵林家謙，又係一口應承，真係好多謝你。」她還即場邀歌，林家謙又答應，Sammi興奮笑說：「你應承咗㗎啦，我公器私用。」

林家謙配合Sammi新歌《盲盒》，送上動畫《玩轉腦朋友2》盲盒小禮物，「覺得好啱你首歌，同埋『盲盒』這個意思好好，我哋每人每日瞓醒都好似抽盲盒，遇到的事、情緒都預計不到，無論抽到阿樂、阿怒、阿尷都好，都希望你好好擁抱每種『腦朋友』。每種情緒都可以令我哋感覺到自己嘅存在，然後好好過每一日」。Sammi讚他講得好好，又即場拆盲盒，搞笑將包裝紙丟到地上，林家謙連忙執拾，全場大笑。Sammi抽到紅色「阿燥」，林家謙笑說：「啱晒你啦，你頭先咁樣。」然後學她丟垃圾紙到地上，Sammi說：「好，我收斂，好好控制自己的情緒。」林家謙謂：「收埋佢，唔好爆出嚟。」還吩咐她帶埋包裝紙垃圾回後台。

Sammi安歌時穿白色小背心出場，透露第2場將緊張和拘謹都拋開了，笑稱追隨多年的粉絲年紀變大，嗌「encore」和「Sammi」的聲音變弱，叫大家多運動，還展示手臂結實的「老鼠仔」，得戚說：「睇唔出我就嚟52歲，犀利呢？應承我，一齊變老，好唔好？」全場觀眾大叫「好」。

娛樂組

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