成軍兩年粉絲見面會似出嫁 Lolly Talk預告處女碟面世

【明報專訊】女團Lolly Talk慶祝成軍兩周年，昨日在酒店舉行「Lolly Talk 2nd Anniversary Fan Meeting」，與約400名波板糖（粉絲暱稱）玩遊戲、送禮兼拍照留念。部分粉絲為博偶像注意，刻意打扮標奇立異，有男粉絲穿裙扮女僕，有人扮成吹氣恐龍。

Lolly Talk甫出場獻唱新歌《數到十》，郭曉妍（Ah Yo）唱至後半部忍不住喊，用手印淚，其他成員見狀即輕撫安慰，場面感人。黃敏蕎（阿妹）大爆活動前成員間互相講定，誰先喊就會在網上分享該成員的「黑圖」，不過當成員逐一分享成軍兩周年感受時，也有些激動和眼濕濕。

Lolly Talk受訪時形容昨日如同開生日派對，心情興奮又緊張，8個女仔日前已私下一齊去睇戲和食飯慶祝。阿妹表示昨早8時抵達會場，見到有幾名男粉絲穿西裝在樓下等，泛起出嫁感覺。因腳傷休養近兩個月的黃詠霖（阿蛋）昨日復出歸隊，暫時仍在適應中，未能做蹲下動作，打算開始跟隊友排舞練歌，追回之前工作進度。

迎接入行第3年，Lolly Talk公布好消息，「7月底推出首張專輯《10+1》，紀錄大家陪着我們成長。專輯內有相冊，收錄出道兩年10首作品，包含歌曲的特別版、Bonus track《0》和去年演唱會的藍光碟。如果應粉絲要求，經理人又同意，可以考慮為新專輯搞簽唱會」。提到她們比女團COLLAR更快出專輯，Lolly Talk表示沒有留意，只知期待已久，一步步努力實現出專輯夢想，稍後希望推出新系列歌曲，正在構思，考慮以食物為主題，隊友大爆劉綺婷（Yanny）最為食。

推二次元手遊 跟粉絲隔空互動

提及新歌《數到十》MV上架後，粉絲反應熱烈，大讚她們造型省鏡，Lolly Talk透露起初以為只在台灣拍攝團綜，後來才知順便拍MV。吳倩怡（Sinnie）稱身上的服裝是臨時買，最估不到大家拍「真心話」時，表現感性和催淚。問到會否趁夏天曬性感水著回饋粉絲？Lolly Talk說：「暫時要收一收，物以罕為貴。」她們透露將推出二次元手遊，可以跟粉絲經常隔空互動。

記者：林蘊兒