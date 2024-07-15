J2台前主持文頌男病逝 終年29歲 遺言感謝親友各界支持關心陪伴

【明報專訊】J2台前主持文頌男（Koba）去年10月患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，全面停工接受治療，經大半年治療，病情一度好轉，惟早前發現腫瘤擴散，大半身癱瘓，他表示情况不樂觀，正步向生命盡頭。昨晚文頌男的Instagram發出他預先撰寫的長文，宣布已離世噩耗，透露離世前受到病魔折磨，有知覺的地方感覺24小時都好痛，最後階段醫護人員只能為他做紓緩治療，感謝各界人士一直支持及關心。文頌男的團隊透露尊重他的遺願，身後事一切從簡。

娛樂組

文頌男前日下午病逝，終年29歲。他離世前親自撰文向大家報告自己死訊，前晚他的Instagram更新帖文，上載他面露微笑的照片，文中開首寫道：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」

離世前3日寫告別文

文頌男表示在過去數星期，一直努力接受自己身體上的變化，這段時間，選擇不對外透露自己病情，因為未有勇氣接受這些變化，「其實早喺2024年6月22號，我就因為下半身完全癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情况亦令我排唔到尿，所以當時要緊急送入醫院。自從入院以嚟，到我撰文呢一刻（2024年7月10號），已經接近3個星期。唔好講病情冇好轉，反而愈嚟愈差。胸口以下仍然係完全冇知覺，完全控制唔到排泄功能，需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴散去好多唔同嘅位置，例如胸、肺、多個脊椎、淋巴，甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方都感覺24小時都好痛，例如肩胛骨、頸椎、頭皮。我仲有氣促，心跳長期偏快，𠵱家要吸氧。每朝早都會有發燒嘅感覺，不過量體溫就量唔出發燒，而且仲會覺得好凍，但就出晒汗，身邊嘅人感覺我發緊熱」。

不安排任何公開追思或喪禮

文頌男表示醫院開了好多不同的藥給他，不停調整劑量，雖然有抑制到大部分症狀，但仍然好辛苦、不舒服。醫生跟他商量，再做康復治療都無作用，只能夠做一些紓緩治療，見到有什麼症狀就做相應治療抑制，等他過得無咁辛苦，「簡單嚟講，𠵱家就係等緊死，純粹希望死得舒服啲。喺人生嘅最後一哩路，非常感謝親友同各界人士一直以嚟嘅支持同關心，呢段旅程有你哋陪伴，我感到無比幸運同感激」。

文頌男的團隊閃芒前晚在社交平台發文宣布噩耗，形容文頌男離世是團隊的一大損失，同時他們將尊重文頌男遺願，身後事宜一切從簡，不會安排任何公開追思會或喪禮。團隊暫停更新一周，以便商討後續發展計劃。鄧麗欣得悉文頌男離世消息，在社交平台發文悼念：「願頌男，離苦得樂，往生淨土。」

文頌男確診罕見癌症「尤文氏肉瘤」後，先後接受化療及電療，曾透露病情已有明顯改善，痛楚感覺少了很多。不過他早前因右背痛及右邊舌頭無力等問題，要召救護車入院，留醫5日。他回家後撰寫千字文，形容住院期間是噩夢，每晚瞓得不好，痛到叫救命，想攞藥時未獲立即幫助，被叫等多半小時，最後食自己帶來的止痛藥。

遺憾很多事未做

文頌男出院未幾再次入院，因腫瘤擴散，大半身癱瘓，覺得正步向生命的盡頭，當時表示情况不樂觀，胸口好痛，覺得今次入院可能是最後一次，只希望可以輕鬆點解脫，對他已經是一件好好的事，「我𠵱家只係唔想咁痛，希望可以舒服少少，快少少過完生命嘅尾聲」。他遺憾有很多事未做，很多地方未去，希望來生不再有那麼多苦難及折磨，可以開心輕鬆地過活，長得高大靚仔一點。