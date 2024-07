next

【明報專訊】上周五美國有兩部矚目新片開畫,一是金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演低成本恐怖片《Longlegs》,另一是《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)與《白宮末日》卓靈達譚(Channing Tatum)合演《全謊位登月》(Fly Me to the Moon),結果首日票房《Longlegs》收1000萬美元(約7800萬港元)拋離後者的446萬美元(約3478萬港元),美媒根據預售票房推測,前者首周末三日料收2300萬美元(約1.8億港元),繼續力壓《全謊位登月》的1000萬美元。不過,兩齣新片仍然未能動搖上映第二周的動畫《壞蛋獎門人4》地位,上周五收1360萬美元(約1.06億港元)繼續稱冠。

《Longlegs》製作費不足1000萬美元,「爛番茄」影評網站給予87%高分,反觀《全謊位登月》製作費高達一億美元(約7.8億港元),「爛番茄」得分只有68%,開畫票房亦遜於《Longlegs》。