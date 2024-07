next

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift再添一項紀錄!最新專輯《The Tortured Poets Department》自5月推出至今,連續12個星期佔領Billboard大碟榜冠軍,打破她的舊作《1989》和《Fearless》,以及雲妮侯斯頓(Whitney Houston)在1987年發行《Whitney》保持連續11周登頂的佳績,成為史上女歌手第一人。

雖然英國樂壇天后Adele第二張專輯《21》在2011至12年間銷量極佳,更盤踞Billboard大碟榜首長達24個星期,但不是連續稱冠,因此不在計算之列。

上周剛完成歐洲巡迴演唱會米蘭站的Taylor Swift,利用巡唱宣傳新碟,刺激銷量高踞不下,就算推出近3個月,上周仍熱賣16.3萬張,成績驚人,只要保持下周不敗,便可跟失明男歌手Stevie Wonder在1976年憑《Songs in the Key of Life》創下連續13周冠軍紀錄看齊,至於能否達至前無古人的連續14個星期榜首新紀錄,樂迷不妨拭目以待。