【開箱】《冤家變親家》 波姬小絲「登六」前 舊情人趕復合

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans成員Hanni早前在日本舉行粉絲見面會，翻唱了松田聖子於1980年發行單曲《Blue Lagoon》，效果驚為天人。據報此曲創作靈感源自波姬小絲（Brooke Shields）主演同名電影《青青珊瑚島》，拍攝那年她只有14歲，氣質驚艷全球。時光荏苒，明年即將「登六」的波姬小絲主演《冤家變親家》（Mother of the Bride），巧合地跟《青》片同屬發生在熱帶小島上的愛情故事，看罷頗有美人自古如名將，不許人間見白頭之嘆。

「爛番茄」評分低

《衰鬼媽咪》麥克禾達斯（Mark Waters）執導，波姬小絲與《選美俏臥底》班哲文畢特（Benjamin Bratt）合演愛情喜劇《冤家變親家》，5月9日在影視串流平台Netflix上架，首4日已錄得2670萬觀看次數，成為英語電影榜收視冠軍，雖然叫座卻不叫好，「爛番茄」網站綜合45篇影評文章後得出13%超低分數，觀眾好感度亦只有15%，都算近年新低點。

舊情人多糗事

《冤家變親家》故事講述單親媽媽拉娜（波姬小絲飾）到泰國布吉島參加女兒艾瑪的婚禮，抵埗後才發現準新郎瑞傑的爸爸威爾（班哲文畢特飾），正是數十年前不辭而別的舊愛。再度重遇你，可笑定可悲？新片只有90分鐘，節奏相當明快，開場交待瑞傑向艾瑪求婚，後者告知母親喜訊，拉娜隨即帶着閨密珍妮絲出席婚禮，重遇史丹福大學昔日同窗包括史考特、克萊和準親家老爺，亦是當年令她飽受失戀痛苦的威爾。

珍妮花擔心這對舊情人再見面感尷尬，拉娜卻故作鎮定地說：「估不到我處理得這麼好。」言猶在耳，糗事連篇，兩人一起打波、跳舞，甚至裸泳，鬧出不少風波；旁人有心製造復合機會，偏偏女方自覺被虧欠，總擺出拒人千里姿態，還要加插年輕俊俏醫生盧卡斯追求拉娜的「母子戀」戲碼，劇情老套得脫離現實，令觀眾難以投入，更遑論給予好評。

班哲文保養佳

現年59歲的波姬小絲，近年再無令人印象深刻的影視作品，《冤家變親家》扮演雙職母親，全片幾乎令人看不見她的專業和智慧，只有不斷強調她的衝動鹵莽、小器記仇、自欺欺人等負面性格，角色設定極不討好，若非男主角對她用情專一，根本無法達至大團圓結局。反觀60歲班哲文畢特保養得宜，擁有健碩身材，片中毫不吝嗇地展示結實肌肉，可觀程度媲美韓流偶像，導演刻意安排波姬小絲穿著泳衣在他身邊團團轉，正所謂「有比較有傷害」，何苦連累觀眾受罰？

有傳《冤家變親家》製作費約1000萬美元（約7800萬港元），支付男女主角片酬後，恐怕所餘無幾，因此全片集中在泰國布吉的度假酒店取景拍攝，沒有靚人更沒靚景，感覺相當慳皮，只適宜在串流平台播放，實難登戲院銀幕。